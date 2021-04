Greta Van Fleet le contesta a Kiss: ¡el rock no ha muerto!

EUA.- Greta Van Fleet salió en defensa del género al enfrentar a Gene Simmons de Kiss, quien reafirmó su postura en torno a que el rock está más que muerto.

Hace casi 7 años, Simmons dijo en entrevista que el rock estaba perdido, y recientemente, confirmó su declaración diciendo que a las nuevas bandas sólo les importa el glamour, emociones y lo efímero.

Gene dice que el rock ha muerto. FOTO: ESPECIAL

Es decir, Foo Fighters es una banda estupenda, pero esa es una banda de hace 20 años. Así que puedes remontarte a 1958 y hasta 1988. Son 30 años. Durante ese tiempo tuvimos a Elvis, The Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Stones y así sucesivamente”, concluyó.

Comento que muchos son los músicos que lo han respaldado, pero otros no, como Greta Van Fleet, que mantiene una línea ‘Zeppeliana’, y para quienes el rock sigue más vivo que nunca.

Josh Kiszka, dijo en una entrevista, que el género está en buen estado, avanzando y creando y que próximamente se verán (o ya se ve) el renacer de muchas bandas.

Tal vez el mundo del rock que (Simmons) recuerda esté muerto… no lo sé, creo que el rock and roll es un género muy elástico, es un género muy ecléctico. Parece que de vez en cuando, una generación reinterpreta lo que es”, continuó. “Y he escuchado mucho, a lo largo de los años, supongo que la gente sopla aire caliente sobre eso.”

La banda dice que el rock está más vivo que nunca. FOTO: FACEBOOK

Y agregó: “Creo que el rock and roll puede volverse inactivo, pero no se puede matar algo que sustituye el tiempo. Es una actitud, un espíritu y una celebración. Creo que la gente pasa la antorcha y el tiempo pasa. Creo que probablemente hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Elton John es uno, estoy seguro. Lo he oído de su boca.”

We will join Foo Fighters in Berlin on June 8, 2022. Tickets on sale now: GVF.lnk.to/FooFighters Publicado por Greta Van Fleet en Martes, 27 de abril de 2021

La banda se encuentra en promoción de su último disco de estudio llamado: “The Battle at Garden’s Gate”.

EL EJEMPLO DE QUE NO

Bandas como The Black Keys, o últimamente Portugal. The Man, son ejemplo de la reinvención que ha traído la pandemia.

Recientemente, The Black Keys se revolucionó a ella misma con “Delta Kream” un disco que regresa a lo original, a sus escencia del 'Bluesman'.

El disco celebra las raíces de la banda, con los estándares de blues country de Mississippi hill country que han amado desde que eran adolescentes, incluyendo canciones de R. L Burnside y Junior Kimbrough, entre otros.

“Crawling Kingsnake” es la primera canción del próximo álbum, se ha convertido en objeto de culto para la banda.

Por su parte, Portugal.The Man lanzó hace un par de días "Oregon City Sessions" , un disco concebido en 2008, pero ubicado en el tiempo pandémico del 2020-2021.

Portugal se reinventa con un disco que excarva en el pasado. FOTO: ESPECIAL

En 2008, después de alrededor 500 presentaciones por todo Estados Unidos, Portugal decidido ir a la ciudad de Portland para grabar el setlist que habían presentado durante su última gira, así, sin cortes y en una sola toma, Portugal. The Man creó Oregon City Sessions, un álbum que duró más de 13 años sin ver la luz, y que seguramente hubiésemos visto en El Vive Latino 2020 (pues cancelaron su participación por la emergencia del COVID-19).

La confirmación de la banda al Vive Latino. FOTO: ESPECIAL

El disco está disponible desde el 16 de abril, mientras que sus versiones en CD y vinilo estarán disponibles a partir del 11 de junio. Como un primer adelanto de Oregon City Sessions, Portugal. The Man ha compartido el video de su interpretación del tema "The Devil", que a diferencia de su versión de estudio, cuenta con un sonido más sucio y agresivo, que recuerda mucho al rock de actos como Led Zeppelin y The Who.