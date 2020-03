Grey’s Anatomy dona material médico a hospitales para enfrentar Covid-19

Estados Unidos.- La producción de Grey’s Anatomy, uno de los dramas médicos más exitosos y populares de los últimos tiempos, anunció que donarán todo el equipo sanitario y material médico de su producción a diversos hospitales para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus.

Kirsta Vernoff, escritora y productora ejecutiva de la serie, anunció que para ayudar contra la falta de suministros médicos que sufren algunos hospitales para atender a los pacientes con Covid-19, decidieron donar el material que utiliza la producción a centros médicos reporta la revista Quién.

En Grey's Anatomy tenemos un suministro de batas y guantes que también donaremos. Estamos abrumados por la gratitud de nuestros trabajadores sanitarios durante este periodo increíblemente difícil", declaró.

Además, la actriz Ellen Pompeo, mayormente conocida por interpretar a la doctora Meredith Grey en la serie, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para agradecerle a los doctores y enfermeras por su labor en estos momentos.

Se suman otras series

No sólo Grey’s Anatomy donará su equipo médico a hospitales, si no que también lo hará “Station 19”, la serie spin off de este mismo universo sobre bomberos.

Otras series médicas como “The Resident” o “The Good Doctor” también anunciaron que donarán su suministro de guantes, batas y otro material médico a hospitales para ayudar en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

MCMH