México.- La noche de este viernes 15 de abril Grupo Firme debutó en el Festival Coachella, uno de los más importantes encuentros musicales que se realiza en Estados Unidos, el cual se lleva a cabo en Indio, California.

El nombre de la banda liderada por Eduin Caz se volvió tendencia en redes debido a su presentación en este reconocido festival musical.

Desde horas antes de que les tocara turno para cantar en el escenario de Coachella, Grupo Firme compartió videos del ambientazo que traían para irse poniendo en el 'mood' necesario para cantar ante miles.

Pero después fueron los propios fans de la banda y diversos medios quienes se encargaron de compartir momentos del show que dieron Eduin Caz y compañía.

Además, Grupo Firme se volvió tendencia debido a que muchos usuarios comenzaron a hacer memes y comentarios sobre que la banda de género regional mexicano pisaría el mismo escenario que el cantante británico Harry Styles, quien cerraría el primer día del festival musical en Estados Unidos.

Sin embargo, no solo fueron esos los motivos por los que el que Grupo Firme se volvió tendencia en Twitter, sino porque los fans de la agrupación se quejaron que Coachella decidió no transmitir la presentación de Eduin Caz y sus compañeros, incluso tacharon de racista al festival.

La presentación de Grupo Firme estaba anunciada de las 7:10 de la tarde a las 8:00 de la noche de este viernes 15 de abril, los horarios para su transmisión en el canal de YouTube de Coachella no aparecieron.

Coachella es racista, si no transmiten a Grupo Firme", "Coachella no transmite a Grupo Firme, es fobia latina", "Que no estén transmitiendo a Grupo Firme como a los demás lo considero un acto de xenofobia pinche coachella", se leía en los mensajes.

Este domingo 17 de abril será la Banda MS la encargada de llevar la música del género regional mexicano hasta Indio, California, pues forman parte del cartel en el que también estarán Doja Cat y Carol G, entre otros exponentes.