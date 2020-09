Guapo conductor de ‘Hoy’ le regala su ropa vieja a Christian, ex de Frida Sofía

México.- A través de Instagram, el ex novio de Frida Sofía, Christian Estrada, presumió una chamarra que le regaló su amigo, el conductor de ‘Hoy’, Lambda García, quien se ha vuelto muy cercano a él, gracias a su relación con Ferka, su compañera y amiga en el CEFAT (la escuela de actuación de TV Azteca).

La relación de amistad entre Lambda y Estrada se dio por medio de Ferka, y ahora hasta son vecinos.

Al presumir la chamarra, Lambda le respondió a Christian con una sorprendente confesión, señaló que se trató de una prenda suya y que simplemente quedó en manos del ex de ‘Guerreros 2020’ porque a él ¡ya no le quedaba!

‘El Sina’ salió ganón con todo lo que ya no me queda”, escribió García a través del mismo medio, y dejó sorprendidos a todos los seguidores del ex de la hija de Alejandra Guzmán.