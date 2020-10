Guapo conductor de 'Venga la Alegría’ anuncia que ahora será escritor ¿Deja el programa?

México.- El guapo presentador de ‘Venga la Alegría’, Roger González, se encuentra más activo que nunca, y además de sus múltiples proyectos en la televisión, se encuentra trabajando en su segundo libro.

En entrevista con AM, el también actor de doblaje habló sobre el éxito de “Todos quieren fama”, que se ha convertido en el favorito de TV Azteca.

Estamos acostumbrados a los proyectos de canto en donde todo el mundo canta como Celine Dion, este proyecto es con gente que no se dedica a la industria, pero tiene la posibilidad de subirse a un escenario y ganar 50 mil pesos cada semana”, explicó sobre el programa de talentos.

Amas de casa, estudiantes, albañiles, maestras, niñeras, padres de familia... todos buscan una oportunidad y de paso mostrar sus habilidades.

Es el propósito de este programa, que la gente que no se dedique a esto, pero que siempre llama la atención en las fiestas, tenga la posibilidad de subirse a un escenario. Es un show que tiene todo, yo me estoy divirtiendo mucho”, comentó el también youtuber.

Es la primera vez que Roger conduce un reality show de este estilo, que hizo ‘clic’ con la gente.

Para el también youtuber, de 40 años, este año ha sido el más importante de su carrera, pues aprovechó el tiempo de encierro para autoconocerse y desarrollar sus planes.

En las mañanas tengo la posibilidad de entrar a todos los hogares con un programa matutino que es el número 1 en México, que es ‘Venga la Alegría’; tengo que agradecer la situación en la que estoy, también en la radio. Me siento muy bendecido de tener estas oportunidades en un año muy difícil, en la que tenemos pandemia, en la que mucha gente ha perdido su empleo, no me queda más que dejar lo mejor de mí”.