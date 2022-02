México.- Guillermo del Toro lo volvió a hacer, el mexicano logró cuatro nominaciones a los Premios Óscar 2022 con su película “El callejón de las almas perdidas”, incluida la de Mejor Película.

Con estas nominaciones, Guillermo del Toro regresará a los Premios de la Academia para competir contra nueve filmes entre los que están: “Duna”, “Coda: señales del corazón”, “Amor sin barreras”, “Belfast”, “No miren arriba”, “Drive my car”, “Rey Richard: una familia ganadora”, “Licorice pizza” y “El poder del perro”.

“El callejón de las almas” compite en las categorías de “Mejor Película”, “Diseño de vestuario”, “Fotografía” y “Diseño de producción”.

La presencia de México en Los Premios Óscar 2022, será con Guillermo del Toro. Foto: Especial.

Respecto a la categoría de “Diseño de vestuario”, el cineasta tapatío se enfrentará a películas como “Dune”, “Cruella”, “West Side Story” y “Cyrano”.

Y en “Diseño de Producción”, “El callejón de las almas perdidas” competirá con “West Side Story”, “Dune”, “The Tragedy of McBeth” y “The Power of the Dog”.

Y en la categoría de Fotografía, tendrá que vencer a los filmes “Dune”, “West Side Story”, “The Power of the Dog”, “The Tragedy of McBeth”.

Es la segunda vuelta de Guillermo del Toro

Con “El callejón de las almas perdidas”, Guillermo del Toro compite por segunda vez en la categoría de “Mejor Película”, luego de que su cinta “La forma del agua” brilló en 2018 y se llevó el máximo premio de la noche y el de “Mejor Director”.

La ceremonia 2022 del Academy Award se realizará el próximo 27 de marzo en Los Ángeles, California.

