Francia.- El aclamado director Guillermo del Toro anunció en Cannes que estará de vuelta por México para producir una nueva película.

Tras un momento de buena vibra dentro del festival, Del Toro fue abordado por medios sobre sus próximos proyectos, los que podrían ver la luz próximamente.

Ya llevo rato en esto, ahorita que están trabajando Alejandro, ya fue Alfonso, ahora me toca”, explicó Del Toro.

Sobre la fecha de finalización del libreto de esta producción no reveló mayores detalles.

En cuanto la acabe, no sabe ni Dios cuando acabo los guiones”, dijo entre risas.

Sobre su última producción, comentó que la retroalimentación que obtuvo fue hacía dónde dirigir la siguiente nave cinematográfica.

Con El callejón de las almas perdidas, estamos atrayendo audiencias de 40 años o más grandes y lo estábamos haciendo muy bien. Y luego llegó una cosa llamada Omicron y todas estas personas ya no querían asistir a los cines, y fue cuando Spider-Man: No Way Home arrasó con la audiencia joven y perdimos todo ese público”, dijo Guillermo del Toro durante un encuentro con múltiples figuras del mundo cinéfilo.