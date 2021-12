‘El Callejón de las Almas Perdidas’ de Guillermo del Toro, de las mejores 10 del 2021

México.- El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, recibió otro reconocimiento, su reciente película “El Callejón de las Almas Perdidas” fue incluida en la lista de las 10 mejores de 2021 del American Film Institute (AFI, por sus siglas).

La película del tapatío recibirá un premio en la gala de los AFI Awards, el próximo 7 de enero en el Four Seasons de Los Ángeles, California. En el mismo evento, se premiarán otras dos películas que se filmaron fuera de Estados Unidos.

AFI tiene el honor de arrojar una luz adecuada sobre las historias de la pantalla más destacadas del 2021, y sobre aquellos que trabajaron en colaboración para llevarlas a pantallas grandes y pequeñas”, dijo Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del organismo.

El cineasta Guillermo del Toro, ganador del Globo de Oro como mejor director en 2018, por su película “La forma del agua”, volvió a ser reconocido. Foto: Especial.

De altísimas en espíritu a oscuras y peligrosas; de desgarradoras a divertidísimas, estas son las historias que nos han unido en tiempos de incertidumbre y que continúan impulsando la cultura hacia adelante”, se agrega.

Otras cintas que serán premiadas son: Amor sin Barreras, de Steven Spielberg; El Poder del Perro, de Jane Campion; Duna, de Denis Villeneuve; CODA: Señales del Corazón, de Sian Heder; y Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.

Los largometrajes elegidos son lanzamientos recientes de la temporada de otoño-invierno, con excepción de CODA..., que llegó al Festival de Sundance en enero.

Los dos filmes considerados extranjeros que también recibirán galardón en esta gala son Belfast, de Kenneth Branagh, y Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), de Questlove, según Reforma.

La gala de los Premios AFI ha sido considerada una fuerte predictora para las nominaciones a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película desde hace tiempo, y es destacable que otras cintas que han sido aclamadas por la crítica no estuvieran presentes entre sus elegidas.

Cintas que quedaron fuera de la selección de AFI para el Óscar

Entre las producciones que también aspirarían a alguna nominación al Óscar que AFI no eligió se encuentran: La Casa Gucci y El Último Duelo, ambas de Ridley Scott; Being The Ricardos, de Aaron Sorkin; The Tender Bar, de George Clooney; Spencer, de Palo Larraín; y La Crónica Francesa, de Wes Anderson.

Lista de los filmes ganadores:

El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro.

Amor sin Barreras, de Steven Spielberg.

CODA: Señales del Corazón, de Sian Heder.

No Miren Arriba, de Adam McKay.

Duna, de Denis Villeneuve.

Rey Richard: Una Familia Ganadora, de Reinaldo Marcus Green.

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson.

El Poder del Perro, de Jane Campion.

Tick, Tick Bum!, de Lin-Manuel Miranda.

The Tragedy of Macbeth, de Joel Coen.

Premio especial AFI:

Belfast, de Kenneth Branagh.

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), de Questlove.

