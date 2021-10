MÉXICO.- Tras los problemas de salud que sufrió Gustavo Adolfo Infante por una broma pesada que le realizaron Rey Grupero y Pedro Moctezuma, el periodista aseguró que los demandaría por los daños.

Rey Grupero y Pedro Moctezuma acudieron al programa que encabeza Gustavo, “De Primera Mano”, en Imagen Televisión, para ofrecerle una disculpa, llegar a un acuerdo y evitar problemas legales con él.

El titular del programa compartió la molestia y furia que sintió tras ser víctima de una broma pesada por parte de los dos influencer que fingieron secuestrarlo, mientras acudía a una supuesta reunión de trabajo, donde hablarían de un nuevo proyecto televisivo donde Gustavo sería el titular.

La broma, además de no ser graciosa, causó delicados problemas de salud al presentador, quien reveló que tuvo arritmia cardiaca y diarrea tras el fuerte susto.

Ello provocó que buscara demandar por los daños causados a Pedro Moctezuma y Rey Grupero, además de solicitar el 60% de las ganancias que generara el video.

Durante la emisión del programa de espectáculos en Imagen Televisión, ambos ofrecieron una disculpa pública y explicaron sus motivos.

Gustavo se mostró incómodo con su presencia, pues llegaron acompañados de su abogada, Mariana Rojas, quien buscaba llegar a un acuerdo con el periodista en cuanto a la cantidad que solicitó, pues en un inicio él solicitó el 60% de las ganancias de este video.

Pedro explicó que la broma forma parte de una serie llamada “Mexican Pranks” que consiste en realizar bromas pesadas a famosos. Moctezuma comentó que aunque sí pensaron en el riesgo que podría ocasionar al conductor, decidieron asumir las consecuencias.

Gustavo interrumpió para señalar que él no quería ninguna negociación ni un acuerdo, pero la abogada lo llamó para explicarle la situación y llegar a un acuerdo.

Gustavo reveló que aceptó la negociación y recibirá el 50% de las ganancias que genere el video. También, comentó el motivo de realizar esta broma, será para pagar la prótesis de titanio para un joven que perdió la mayor parte de su pierna.

Yo no quería llegar a ninguna negociación… pero ayer me dijo que el 50% de lo que estoy solicitando yo, ya para no hablar de cantidades, el 50% de ese programa, en lo que se venda, que es lo que yo quiero para firmar la autorización y me dijeron que era para una prótesis de titanio para un joven”, dijo Gustavo.