Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yalitza Aparicio: 'Trapear no es actuar'

Ciudad de México.- Después de que trascendió la noticia de la afiliación de Yalitza Aparicio al sindicato de actores en Estados Unidos, Gustavo Adolfo Infante, conocido en el mundo del espectáculo como “Gusano Amorfo Infame”, se le fue a la yugular a la actriz al cuestionar su lugar dentro del medio.

Después de su participación en la película de Alfonso Cuarón, Roma, la cual la nominó a un premio Oscar, la fama de Yalitza se dio a nivel internacional, generando el aplauso de muchos y el descontento de otros.

Uno de ellos es el conductor de espectáculos, quien arremetió en contra de la también activista social durante el programa De Primera Mano, donde enfatizó que la oaxaqueña no actúa.

Si bien en un principio, la actriz de origen indígena fue duramente criticada por varios famosos, al parecer los ataques siguen, ahora de voz de Gustavo Adolfo Infante.

En el programa de espectáculos de Imagen Televisión, comentaron sobre la afiliación al Sindicato de Actores de Estados Unidos que Carmen Salinas recibió en julio pasado la cual cuenta con varios beneficios como poder votar en los premios Oscar, pero también Yalitza Aparicio ya forma parte de ese sindicato.

Por lo que el conductor cuestionó si de verdad Yalitza Aparicio tiene el mérito de formar parte de este sindicato, además aseguró que la oaxaqueña no es actriz.

¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: 'Trapea aquí' ¿Dónde está la actuación?”, aseguró.

Después del ácido comentario de “Gusano Amorfo Infame”, Mónica Noguera y Lalo Carrillo, co conductores del programa, dieron su opinión sobre el tema, sin embargo, Gustavo continuó con el ataque:

Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”.