Gustavo Adolfo Infante explica su error de Pedro por Vicente Fernández y desata ola de burlas

Ciudad de México.- En el marco del funeral del cantante Vicente Fernández, el cual se llevó a cabo en la Arena VFG dentro del rancho “Los tres portillos”, varios periodistas de espectáculos se trasladaron para allá, uno de ellos fue Gustavo Adolfo Infante.

Y durante la transmisión en vivo desde Guadalajara para el matutino de Grupo Imagen, Sale el Sol, Gustavo Adolfo se encontraba describiendo el gran escenario donde se realizaría el velorio del cantante cuando de repente confundió a Vicente Fernández y afirmó que en el féretro se encontraba el cuerpo de Pedro Infante, lo cual dio mucho de qué hablar.

Inmediatamente el traspié del comunicador se viralizó en redes sociales, ya que los usuarios afirmaron que esa fue una equivocación imperdonable.

Tras todos las burlas en la web, el conductor decidió romper su silencio y hablar de lo sucedido en su canal de YouTube, en el que intentó defenderse y limpiar su imagen.

Sin embargo, le resultó todo lo contrario, ya que más que lavar sus culpas con el gran error que cometió al aire en cadena nacional, desató toda una ola de burlas por las justificaciones que dio.

Después de darle continuidad a la broma que inició en las redes sociales a raíz de su equivocación, Infante continuó:

Pero me aventé once enlaces, no quiero poner pretextos, fue un error mío”, asegurando que aún así, no era justificación.