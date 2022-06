La Maldita Vecindad se fue contra Gustavo Adolfo Infante por entrevista ‘difamadora’

México.- A través de un comunicado, La Maldita Vecindad anunció que podría iniciar una batalla legal tras la entrevista que Gustavo Adolfo Infante realizó a la viuda de ‘Sax’ integrante de la banda de rock.

En dicha charla, la mujer explicó que los músicos trataron de deslindarse de las responsabilidades derivadas del estado de salud del ahora fallecido.

El comunicado. Foto: Instagram.

De acuerdo con el testimonio, eso ocurrió pese a que públicamente se lamentaron las complicaciones médicas que el famoso tuvo a raíz de su contagio del COVID.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Jessica Franco notificó que denunciará al grupo para obtener las regalías que le correspondían a su marido, así como el pago por el último trabajo que él realizó junto a Rolando Ortega (Roco), Enrique Montes (Pato), Aldo Acuña y Rafael Zepeda.

La Maldita Vecindad podría demandar. Foto: Especial

A raíz de esto, la banda emitió un comunicado a través de sus redes sociales para hablar de la situación.

El pasado 30 de mayo del 2022 en el programa de televisión DPM de Grupo Imagen, conducido por el comunicador Gustavo Adolfo Infante, se emitieron comentarios desinformados, dolosos, calumniosos, manipuladores y ajenos a la verdad sobre las personas que integramos la banda”, se dijo.

“Tenemos décadas de trabajo en el arte y la cultura en México, dedicándonos a crear y proponer colectivamente música y arte para nuestros seguidores, manteniéndonos en todo momento ajenos a controversias y polémicas”, explicaron en el comunicado.

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio comentó que hasta el momento no hay ninguna denuncia en su contra; no obstante, ellos no descartan actuar legalmente para proceder ante las “desafortunadas declaraciones” en las que fueron aludidos. Por otra parte, no especificaron si la batalla legal será enfocada a Gustavo Adolfo Infante o a la reportera Jessica Franco.