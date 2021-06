Bruja, vieja y envidiosa: Gustavo Adolfo Infante se va contra Pati Chapoy

México.- Gustavo Adolfo Infante no se midió y señaló que las diferencias que Pati Chapoy tiene con él se deben a que le tiene envidia y porque sabe que ya está pasada de moda.

El conductor de Imagen Televisión explicó para TvNotas que las diferencias con Pati Chapoy surgieron hace años, pero aumentaron a partir de que él publicó la entrevista en la que Frida Sofía confiesa que cuando tenía 5 años, Enrique Guzmán la tocaba de forma indebida.

Gustavo Adolfo Infante decidió hablar sobre la conductora de TV Azteca cuando supo que lo llamó malagradecido durante una entrevista para el programa “En casa de Mara” que conduce la misma Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Hace dos semanas, Pati Chapoy le dijo a Mara Patricia Castañeda que no cree que Gustavo Adolfo Infante duerma tranquilo. Foto: Especial.

En este programa, la titular de Ventaneando habló sobre la polémica entrevista que Infante le hizo a Frida Sofía, y dijo que su colega debió dejar que la familia Guzmán-Pinal resolviera el tema en privado.

El también conductor de “Sale el Sol” señala que es un tema tan delicado que no estaba dispuesto a encubrir a un supuesto pederasta.

Al preguntarle sobre que Pati Chapoy dijo que todos tenían una cola que les pisen, Infante le dio la razón, pero aclaró que en tema de abuso sexual no tiene ninguna cola que le pisen.

Yo creo que todos tenemos cola que nos pisen, pero en cuestión de abusos sexuales no. Todos tenemos un pasado que quizá no nos guste o nos avergüence, hasta Pati”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante es el titular del programa de espectáculos “De Primera Mano” de Imagen Televisión, al lado de Mónica Noguera y Addis Tuñon. Foto: Facebook.

Pati tiene el antecedente de abusar de un medio de comunicación (Ventaneando) para destrozarle la vida a Gloria Trevi: cuando los jueces dijeron que era inocente, la señora Chapoy la atacó por meses y años, por eso hay una demanda en su contra que está a punto de perder”, recordó el periodista.

Gustavo Adolfo presume su juventud y éxito en las exclusivas

Al preguntarle sobre los ataques entre los mismos medios de comunicación, Gustavo Adolfo respondió que hay un término y se llama envidia.

Se llama envidia, yo soy 18 años más joven que Pati y tengo mucha más presencia en medios y redes sociales, estoy mucho más activo que ella y soy una real competencia para su programa.

Gustavo Adolfo asegura que si Pati lo ataca, él se defenderá, pues tiene una carrera, un nombre y una credibilidad. En la foto, en entrevista con Ninel Conde. Foto: Facebook.

La gente no soporta eso, pero en vez de ponerse a trabajar para superar o aumentar su nivel, para ellos es más sencillo atacar, ofender y denostar; así se defiende mientras yo trabajo”.

El titular del programa nocturno “El minuto que cambió mi destino” recordó cuando trabajó con Pati Chapoy, pero no se considera un malagradecido como ella lo aseguró.

No lo soy, siempre he pensado que es bueno ser agradecido, pero ella, cuando yo empecé a sobresalir, me empezó a atacar a través de todos los empleados que ha tenido: Martha Figueroa, Daniel Bisogno, Aurora Valle y Atala Sarmiento. Chapoy ni siquiera ataca de frente, sino que manda a sus empleados”.

La entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Frida Sofía el pasado 9 de abril, trajo polémica, dimes y diretes y hasta demandas penales. Foto: Instagram.

Sí, a Pati le arde que esté en un canal y que tenga más programas que ella, más exhibición que ella y que me vaya mejor, pero ¡no es mi problema! Qué pena que no sepa aceptar la competencia”.

Señala a Pati Chapoy de santera o bruja

Y sobre su ex jefa, Infante recordó que es un tanto extraña, pues tiene actitudes que no le gustan.

Ella sí tiene prácticas extrañas, no sé si es vudú, santería o brujería, pero es alguna cosa de ésas y eso sí me da repulsión”.

Agrega que trabajó con ella muchos años y la veía cuando mandaba por cocos y no entendía por qué o para qué, pero no tuvo interés en averiguar, pues no le interesaba estar cerca de “ese tipo de prácticas tan bajas”.

No creo que su éxito se deba a la brujería, creo que ella lo ha tenido porque es una ejecutiva importante, aunque es malísima haciendo entrevistas, no tiene idea ni de cómo escribir, la verdad escribe con las patas, pero ella sabe hacer equipos de trabajo exitosos”.

‘Soy un buen reportero’

Sobre la entrevista que Enrique Guzmán le concedió a Pati Chapoy en su programa Ventaneando, para limpiar su nombre por la acusación de abuso sexual contra Frida Sofía, Infante dijo que él es mejor reportero, pues no se puso a llorar al aire y menos se puso del lado del acusado, y la llamó hipócrita.

Soy un buen reportero. Ella se puso a chillar: ‘Ay, Enrique, te creo, te creo’. ¿No le da vergüenza? Pati estaba chillando para convencer al público de que Enrique Guzmán no hizo la asquerosidad que la nieta asegura que le hizo; me parece lamentable e hipócrita”.

Pati Chapoy fue cuestionada y criticada cuando le brindó su apoyo a Enrique Guzmán, acusado por su nieta Frida Sofía de abuso sexual. Foto: Facebook.

Y remató al opinar que Pati Chapoy ya está pasada de moda en sus entrevistas, cuando los periodistas podían abusar de su poder, y no lo acepta.

Que es una persona que ya está pasada de moda y no lo entiende; hace periodismo a la antigua, como hace 40 años, cuando los periodistas podían abusar de su poder”.

Y recordó que en la actualidad la sociedad ya levanta la voz y no permite esos abusos y atrocidades, por eso el público se le ha ido encima a Pati, “porque quiere limpiar y lavar la imagen de un hombre que a todas luces es violento, agresivo y anda armado”.

Y sobre las demandas que pesan en su nombre, Gustavo Adolfo Infante acepta que sí le preocupa y teme por su vida, pero asume la responsabilidad de su trabajo, el cual hace con respeto para el público.

mhuizache@am.com.mx

Pati Chapoy llamó malagradecido a Gustavo Adolfo Infante, por quien dijo sentir pena y al final lo llamó pobre hombre. Foto: Facebook.