México.- Tal parece que Gustavo Adolfo Infante no puede salir de una polémica cuando ya está involucrado en otra, y es que apenas hace unos días tuvo que disculparse con Sylvia Pasquel por comentarios sobre doña Silvia Pinal y ahora su opinión lo vuelve a meter en problemas.

Desde que el conductor del programa "De primera mano" transmitió la entrevista con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien en ese momento acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, la relación con los integrantes de la dinastía Pinal se fracturó, según lo ha declarado el propio periodista.

El pasado viernes, en su participación en el matutino "Sale el Sol", Gustavo Adolfo Infante expresó que Alejandra Guzmán estaría trabajando sin tener visa en Estados Unidos, ya que este año se presentó junto a Paulina Rubio como parte de su gira titulada "Perrísimas".

Gustavo Adolfo Infante se ha visto envuelto en varias polémicas y demandas. Foto: Facebook

Este comentario bastó para que Maurice Keizer, mánager de Alejandra Guzmán, le reclamara, pero el periodista aseguró que lo había 'amenazado' a través de mensajes y audios.

“Estimado Gustavo, por lo regular no respondemos a ridiculeces, pero la idiotez de hoy no solo es completamente incorrecta, sino que tiene el potencial de tener consecuencias legales, para empezar, Alejandra no se encuentra de manera ilegal en la gira con Paulina, pues Alejandra regresa a dar los shows en la Arena en México, para después regresar a Estados Unidos… Ya no puedes decir que la gira 'Perrísimas' no es un éxito con más de 100 mil entradas vendidas, así que esperamos que emitas una declaración en donde digas que de costumbre es información completamente incorrecta”, fueron parte de los mensajes, según Gustavo.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio dieron una serie de conciertos en Estados Unidos con su gira 'Perrísimas'. Foto: Instagram

En el audio supuestamente de Keizer, el cual reveló al final de su programa “De primera mano”, se escucha (en inglés): “Sé que eres un periodista de chismes al que nadie le cree en el medio, lo sé y me encanta que digas que estás siendo agredido, porque tu información es obviamente falsa y es lógico que ahora tengas miedo de lo que pueda pasar”.

El mensaje continúa: “Sólo quería dejarte claro que esto no tiene sentido, porque de verdad no lo tiene, pero tiene consecuencias para todos, porque no puedes hacer una gira en Estados Unidos sin visa y tú lo sabes, así que para mí es sólo una venganza, pero no te preocupas para nada en verificar tu información, nunca”.

“Qué puedo decir, no te preocupes, no te molestes, lo que sigue es contratar abogados y sé que estás acostumbrado a eso y sé que no te importa. No estoy siendo agresivo contigo porque tú no me importas, me preocupa el sin sentido y esto es información sin ningún sentido. Si quieres hablarme puedes hacerlo cuando quieras, eso es lo que un hombre hace”.

Tras esto Gustavo Adolfo insistió que lo que dijo no es mentira, pues se refirió al supuesto intento de homicidio del que se habría acusado a Alejandra Guzmán contra su ex, un tema que aseguró que es conocido por todos, y que por eso le habían retirado la visa.