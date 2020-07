Confirmado, Gustavo Adolfo Infante se va de ‘Sale el Sol’ ¿a TV Azteca o Televisa?

México.- Sin importar que es el líder y rostro de los espectáculos en Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante sale del programa ‘Sale el Sol’ y su último día es este viernes 31 de julio.

Así lo aseguró su colega y compañero de empresa, Alex Kaffie, a través de sus redes sociales, y adelantó que este y más cambios se avecinan en el matutino de Imagen Televisión.

El polémico Kaffie posteó que Gustavo Adolfo Infante dejará de colaborar con su cápsula de noticias del espectáculo en ‘Sale el Sol’ al lado de Ana María Alvarado.

Apenas compartió Alex la noticia, la reacción y opinión de los internautas no esperó, algunos lo lamentaron, pero otros lo aplaudieron.

Que bueno, ya podré ver el programa”, “Buenísima noticia que se quede solita Anita la mas bonita”, “Que padre, el programa es mejor sin él, los días que no estuvo sí lo vi”, “El lugar está disponible, ojalá sea para Kaffie”, “¡Ay no! La verdad a mí sí me gustan sus necedades e impertinencias”, escribieron internautas.