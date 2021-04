VIDEO. Malagradecido y chafa: Gustavo Adolfo Infante sobre Michelle Rubalcava

México.- Gustavo Adolfo Infante aceptó al aire en “Sale el Sol” que la salida de Michelle Rubalcava sí se fue de “De Primera Mano” por él. Pero no sólo eso, también lo llamó malagradecido y dijo que su trabajo era chafa.

El periodista y conductor Michelle Rubalcava se despidió del programa de espectáculos el 22 de septiembre de 2020, y se limitó a decir que estaba contento, pues en ese entonces tenía empleo en Heraldo Televisión.

Pero hoy, Gustavo Adolfo Infante se sometió al detector de mentiras para la sección “Trapitos al sol” donde confesó que la salida de Michelle de Imagen Televisión sí se dio porque tuvo problemas con él y porque dejó de ver un crecimiento profesional en él.

En realidad, Michelle Rubalcava sí salió porque tuvo proble conmigo, se hizo un focus group que es el análisis de cada uno de los que trabajamos aquí y vieron que no iba para ningún lado el nivel periodístico de este cuate, Michelle Rubalcava, me preguntaron ¿Gustavo, lo apoyas o no lo apoyas? Por mí no lo apoyo, por mí que se vaya, esa es la verdad”, le respondió a Carlos Arenas.