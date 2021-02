Gwyneth Paltrow es llamada irresponsable por dar consejos caseros contra el COVID-19

México.- La ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow recibió fuertes críticas por parte de autoridades sanitarias británicas por asegurar, sin fundamento científico, que el COVID-19 se puede tratar y curar con remedios caseros.

La actriz, ex esposa de Chris Martin afirmó que el Covid-19 se cura haciendo ayuno, someterse a saunas de infrarrojos y comiendo mucho kimchi.

Según Reforma, la también cantante, de 48 años de edad, compartió sus consejos en su sitio web Goop a lo que denominó una dieta curativa post COVID tras dar a conocer que contrajo el virus y quedó con fatiga y lagunas mentales y daño en la piel.

La actriz contó que el contagio le dejó secuelas como fatiga./ Foto: Especial.

La protagonista de cintas como ‘Amor ciego’, ‘Iron Man 2’ y ‘Contagio’, explicó en su sitio que un profesional de la medicina funcional la puso en una dieta keto basada en plantas con kimchi y Kombucha, además de hacer un ayuno hasta, al menos, las 11:00 horas cada día.

Pide médico a Gwyneth Paltrow ser más responsable

Contrario a lo que aconseja la actriz nacida en Los Ángeles, California, el profesor Stephen Powis, director médico nacional del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, criticó a Paltrow al decir que los influencers tienen el “deber de responsabilidad” de compartir la ciencia real.

En los últimos días he visto que Gwyneth Paltrow está sufriendo los efectos del COVID. “Le deseamos lo mejor, pero algunas de las soluciones que recomienda no son las soluciones que recomendaríamos en el NHS (por sus siglas en inglés)”, dijo Powis a la BBC.

La también ganadora de un Globo de Oro aseguró que trata de disfrutar de una sauna de infrarrojos tan a menudo como pueda, todo para su mejoría.

La también cantante señaló que la meditación también le ha apoyado a superar las secuelas del Coronavirus. Foto: Instagram.

Gwyneth Paltrow sube de peso y culpa al COVID-19

La actriz de la pantalla grande, Gwyneth Paltrow, dio a conocer que subió de peso en exceso a causa del COVID-19 que padeció.

Así lo dio a conocer la actriz de 48 años en su podcast ‘Dear Media: The Art of Being Well’. Explicó que en su lucha contra la enfermedad, su cuerpo necesitó de una alimentación basada en pastas y otros carbohidratos, incluso alcohol.

Paltrow señaló que gracias al apoyo del doctor Will Cole, logró no sólo depurar su cuerpo y perder cinco kilos en una semana, sino a recuperar su vitalidad.