Gwyneth Paltrow ya no quiere ser famosa, dice adiós al cine

Los Ángeles. EU.- Gwyneth Paltrow recientemente habló sobre sus sentimientos de timidez con respecto a la fama y ser una “persona pública”.

Paltrow habló sobre su decisión de dejar la actuación en busca de algo más natural para ella durante una conversación reciente.

Creo que mucho de eso también proviene del hecho de que me di cuenta que no me sentía tan cómoda siendo una persona pública o frente a la cámara, a pesar de que lo he hecho durante tanto tiempo. Hay una parte de mí que realmente se siente tímida y no se siente como si fuera una extrovertida por naturaleza …”, admitió