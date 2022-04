‘Las Bravas’ nueva serie de HBO MAX que promueve la inclusión

México.- “Las Bravas” es la nueva serie de HBO MAX que trata sobre la inclusión y el empoderamiento femenino; en entrevista, la actriz Karim Castro habla sobre su participación en ese proyecto protagonizado por Mauricio Ochmann.

La serie mexicana sigue a una exestrella de fútbol internacional en su regreso a su pueblo natal en México. En este retorno a sus raíces, él se hará cargo de un equipo de fútbol femenino, a quienes inicialmente no considera suficientemente buenas, para llevarlas a la cima de este deporte.

Karim Castro es parte de 'Las Bravas'. Foto: Cortesía.

Entre el elenco se encuentran: Mauricio Barrientos, Ana Jimena Villanueva, Irán Castillo, Juan Carlos Colombo, Keyla Caputo, Ana Valeria Becerril, Esmeralda Soto, Paola Curón, Kariam Castro, Jerry Velázquez, Fernando Cuautle y Ari Albarrán.

Karim Castro reveló cómo fue que se dio este trabajo, en el que tuvo que trabajar muchos aspectos del personaje.

“Mi manager me mandó un casting antes que iniciara la pandemia, hice varios callbacks, castee para todas ‘Las Bravas’, me dijeron que me quedaba con Adriana e iniciamos entrenamiento un año estuvo, que estuvo en stand by y todos teníamos la incertidumbre de si se iba a llevar, después de un año retomamos, ha sido un proyecto que hemos estado esperando bastante”, platicó.

Karim Castro es Adriana en 'Las Bravas'. Foto: Cortesía.

Karim resaltó que el equipo siempre estuvo pendiente del proceso creativo de cada uno, hubo un acompañamiento. Su personaje es una chica exitosa que se empaña con una pareja posesiva.

Mi personaje es muy exitosa, pero tiene una limitación que es su novio porque es bastante machista y no la deja crecer, es muy bonito ver cómo mi personaje encuentra esa fuerza interna. Fue muy padre que lo construimos con la mano del director, tuvimos la libertad de proponer, inventarle un poquito más cosas, más tintes, fue muy lindo cómo cada personaje tiene parte”, platicó.

Karim agradece la química y el mensaje que tiene su personaje para el público. Además, aprendió mucho de actores como Mauricio Ochmann.

Las Bravas. Foto: Especial.

“Le aprendí que en la parte de la actuación tiene una gran versatilidad para poder improvisar, de estar al 100. Mau tenía muchos llamados y ver cómo tenía esa agilidad mental para tener este texto todos los días, me parecía impresionante, como tenía el 99% controlado”, resaltó.

Las Bravas ¿tendrán segunda temporada?

A pregunta expresa de si habrá una segunda temporada, Karim comentó que aún está en veremos.

Todavía no tenemos nada confirmado, esperemos. El tocar temas como el futbol femenil, y que es el primer proyecto mexicano que se estrenará internacionalmente, lo hace único y viable para la segunda temporada”, enfatizó.

Karim adelantó que se encuentra ocupada en proyectos como ControlZ, en julio va a estrenar una obra de teatro y sigue cumpliendo sus sueños.

Las Bravas son unas chicas muy empoderadas. Foto: Especial.

La serie estará disponible este 5 de mayo por HBO.