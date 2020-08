“Había roces”, Lorena de la Garza recuerda conflictos con Consuelo Duval

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lorena de la Garza, recordó sus conflictos con la también actriz, Consuelo Duval, en el programa ‘La Hora Pico’.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, la actriz Lorena de la Garza, recordó la relación con su compañera Consuelo Duval, quienes interpretaron los personajes de Nacaranda y Nacasia.

La actriz admitió que tuvo sus roces y algunos conflictos con Consuelo, sin embargo, las actrices aún siguen en contacto.

Así mismo, detalló que considera a Consuelo como su hermana, y aseguró que acude a ella cuando necesita hablar, además, comentó que le gustaría grabar otra temporada del programa de comedia.

Es una gran persona también yo a ella la consideró mi hermana. No somos hermanas de sangre, pero en este trayecto lo digo de verdad es una hermana más y si de pronto se dio un problema es una persona que está ahí y me escucha, y viceversa...De una manera me gustaría que ese proyecto regresara con otro contexto, pero con otro equipo, obviamente Miguel ya no está. Pero me gustaría trabajar con Adrián, Consuelo y Reynaldo”, finalizó.