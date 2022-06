Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, es la nueva imagen de la colección T, de Tiffany

Estados Unidos.- Hailey Bieber no solo vive momentos de preocupación por el estado de salud de su esposo, Justin Bieber, sino satisfacciones, como la que le da ser la nueva embajadora de la colección T de la casa joyera Tiffany & Co.

A finales de octubre de 2021, la modelo de 25 años se proclamó embajadora de la maison creada por Charles Lewis Tiffany en 1837, representando un rejuvenecimiento de la firma.

La nueva colaboración marca el inicio de la primera aventura publicitaria de Hailey Bieber con Tiffany & Co. desde que la compañía y la socialité se unieron en 2021.

Tengo recuerdos especiales de las mujeres que admiro con joyas de Tiffany & Co. Es un verdadero honor unirme a ese legado como el rostro de la colección T”, se expresó Hailey Bieber sobre su nuevo cargo como embajadora de la marca.

La empresa neoyorkina acostumbra elegir a las grandes estrellas del momento para usar sus piezas, pues celebridades como Beyoncé, Jay-Z, Rosé de Blackpink, y Anya Taylor-Joy han protagonizado sus campañas.

Para la fotografía, a cargo de Glen Luchford, Hailey usa los diseños clave de la colección T, que incluye nuevos aretes de pavé de diamantes y colgantes de gran tamaño, perfectos para combinar de día y de noche.

El motivo T de la nueva colección está inspirado en el logotipo de la firma, reconocible por su construcción gráfica y minimalista.

Hailey Bieber, un icono de estilo moderno, encarna el poderoso espíritu de la colección. Estamos emocionados de que protagonice nuestra nueva campaña de la Colección T”, asegura Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de Producto y Comunicación de Tiffany & Co.

Hace cinco días, Justin Bieber dio a conocer a través de un video que compartió en redes sociales, que sufre parálisis facial causada por el síndrome de Ramsay Hunt, por lo que se retiraría por tiempo indefinido de los escenarios.

Por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, dijo Justin Bieber, visiblemente afectado por la parálisis facial.