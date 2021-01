Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, no pudo con el veganismo

Estados Unidos.- Al igual que muchas otras personas, Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, aprovechó el confinamiento para experimentar en la cocina y darle una oportunidad al veganismo dos meses.

Me sentía genial y tenía mucha más energía, pero no era lo mío. No sigo solo una dieta basada en plantas, también como carne. Simplemente intento moderarme y trato de incluir más pescado, verduras y lentejas”, reveló en una entrevista a la revista Harper's Bazaar.