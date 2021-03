El luchador Halcón Negro Jr. acusa a productor de 'Survivor' de acoso

México.- A través de las redes sociales, el luchador Halcón Negro Jr. denunció que rechazó entrar a un programa de televisión debido a que había sufrido acoso sexual por parte del productor.

El señalamiento no solo quedará en Twitter y Facebook, pues el luchador dejó claro que acudirá al Ministerio Público para hacer la denuncia por acoso de manera formal.

En la cuenta de Twitter de La Comadrita, dedicada a información de la farándula, se publicaron chats en los que Halcón Negro Jr. le informa que tiene pruebas del acoso del que fue víctima por parte del productor del programa de TV Azteca "Survivor", y se menciona el nombre de 'Hernán'.

Alza la voz

"Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños", comenzó a relatar el luchador en sus redes sociales.

Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora", relató.

Explicó que debido a que no accedió quedó fuera del programa. "Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto".

Con engaños (el productor) hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara a su proyecto pero 'SIN MÁSCARA' que porque me veía mejor".

Halcón Negro Jr. dijo que debido a sus valores no aceptó dicha propuesta. "Venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues respeto y amo a la Lucha Libre".

Dijo que el productor le pidió quitarse la máscara y así participara en el reality. Foto: Facebook

El luchador agradeció las muestras de apoyo que recibió tras su denuncia. "Gracias por su apoyo. Mi obligación ciudadana no solo es denunciar en redes, si no tambien de manera formal, por lo cual la siguiente semana iré en compañia de mi abogado Mtro. Víctor Rivera y mi mánager Rodrigo Fragoso al Ministerio público a denunciar el acoso del que fui víctima", explicó.

Aunque también recibió mensajes negativos y de crítica respecto a sus fotografías, en las que comunmente aparece con el torso desnudo.

Qué pena leer comentarios que merezco que me acosen sexualmente porque subo fotos con mi equipo profesional de lucha libre que es un calzón y por tener un cuerpo producto del ejercicio y entrenos", escribió.

Halcón Negro Jr. pidió a los usuarios de internet que no confundieran los halagos con el acoso. "Me gustan sus piropos en redes, pero esto fue más grave y diferente. No confundan".

Según publicó Radio Fórmula, el productor al que se refiere el luchador se trataría de Hernán Albarenque, de TV Azteca, quien actualmente está al frente del reality "Survivor", que estrenará su edición 2021 el próximo 7 de abril.