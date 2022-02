Hallan muerto a actor de ‘The Walking Dead’, fue reportado como desaparecido

Estados Unidos.- “The Walking Dead”, una de las series más populares de Netflix, se encuentra de luto por la muerte de uno de sus zombies, Moses J. Moseley, quien fue encontrado muerto en el Puente Hudson en Stockbridge, Georgia.

La familia no había tenido noticias del joven actor desde el domingo de la semana pasada, incluso recorrieron hospitales, luego rastrearon su automóvil y fue como lo encontraron.

El medio TMZ informó que la Policía ya investiga por qué el cuerpo del actor acabó en esa zona, si hubo o no juego sucio.

Moses J. Moseley, de 31 años, fue encontrado en un puente con una herida de bala. Foto: Especial.

La noticia fue dada a conocer por su mánager, Tabatha Minchew, a través de Instagram. Días antes, la familia del actor había presentado una denuncia por su desaparición.

Te amo Moses Moseley, tuvimos tantos años increíbles de amistad juntos, siempre nos divertimos mucho juntos. Me alegro de que hayas sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Se te extrañará mucho”, escribió Tabatha en Instagram.

Moses J. Moseley interpretó el papel de la icónica mascota zombi de Michonne en la serie “The Walking Dead”, entre 2013 y 2015.

¿Quién era Moses J. Moseley?

Fue un actor, escritor y modelo estadounidense. Fue conocido por su trabajo en la serie “The Walking Dead”. Tuvo papeles como actor invitado en los programas de televisión Queen of the South y Watchmen, y apareció en la película Volumes of Blood: Horror Stories.

Moses J. Moseley tenía 31 años de edad. Foto: Instagram.

En 2013, participó en la película “Los Juegos del Hambre: En Llamas”, y en la serie “Watchmen” de HBO.

