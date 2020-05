'Hancock', 'Volver al futuro' y más, son estrenos de Netflix para junio

México.- Aunque el mes pasado sobresalieron los estrenos de Gotham y la introducción de las películas de ‘El caballero de la noche’, así como la polémica Batman vs Superman, los estrenos de Netflix para junio sorprenden a más de uno.

Y es que no sólo el estreno de la cuarta temporada de 13 Reasons Why tiene expectantes a los adolescentes, sino que la introducción de Wonder Woman y Volver al futuro 1 y 3 ya sobresalen.

No sólo esto, sino que Netflix también anunció la serie mexicana Reality Z y la introducción de Hancock, Amor sin escalas, Baby Driver, Rescatando al soldado Ryan e Indiana Jones.

A continuación te compartimos los estrenos de junio:

SERIES

Fuller House Episodios finales – 2 de junio

13 reasons why Temporada 4 – 5 de junio

Queer eye Temporada 5 – 5 de junio

Reality Z – 10 de junio

La historia de un crimen: La búsqueda – 12 de junio

The politician – 19 de junio

The sinner: Jaime – 19 de junio

Amar y vivir – 26 de junio

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1 y 2

Modern Family – Temporada 7 – 10

Rupaul’s drag race Temporada 12

La cantina de medianoche: Temporada 1- 3

PELÍCULAS

5 sangres – 12 de junio

La red avispa – 19 de junio

Siente el ritmo – 19 de junio

Victoria y Abdul – 23 de junio

Nadie sabe que estoy aquí – 24 de junio

Mujer maravilla – 26 de junio

Festival de la canción de Eurovisión- la historia de fire saga – 26 de junio

Baby: el aprendiz del crimen – 30 de junio

Adú – 30 de junio

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el templo de la perdición

Amor sin escalas

Perdidos en Tokio

La buena esposa

Perfume de mujer

Rescatando al soldado Ryan

Hancock

Enemigo inmortal

Jack Reacher: Bajo la mira

Robin Hood

El rey Arturo: la leyenda de la espada

DOCUMENTAL

Genios del Abecé – 3 de junio

Lenox Hill – 10 de junio

Atleta A – 24 de junio

Eric Andre: legalicen todo

La familia del Soldado

Bebés: parte 2

NIÑOS

Alexa & Katie – 13 de junio

Vera: rescate arcoíris – 2 de junio

Kipo y la era de los magnimales Temporada 2

El reino de las rimas

El cadáver de la novia

El Grinch

ANIME

Baki: La saga del gran torneo de Raitai – 4 de junio

Band new animal – 30 de junio

Amor de gata -18 de junio