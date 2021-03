Estados Unidos.- Sin duda el personaje que interpretó Miley Cyrus en "Hannah Montana" dejó una profunda huella en su vida, pues a 15 años de su estreno, la actriz y cantante la recordó con una emotiva carta que escribió a mano y la cual publicó en sus redes sociales.

La serie de Disney, que se estrenó el 24 de marzo de 2006, abordaba las aventuras de una chica adolescente, quien es una estrella de la música pop, pero que mantiene en secreto su identidad usando un disfraz en el escenario, pues incluso sus amistades más cercanas no conocen quién es en realidad.

La serie se transmitió de 2006 a 2011, y además de Miley Cyrus, su papá, Billy Ray Cyrus, también actuaba en la serie juvenil. El elenco lo completaban Emily Osment, Jason Earles, Mitchell Musso y Monica Pinto.

Para celebrar el 15 aniversario del estreno de "Hannah Montana", la actriz y cantante le escribió a mano una emotiva carta a Hannah que publicó en sus redes sociales.

"Hola Hannah, ha pasado mucho tiempo, 15 años para ser exactos desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento por ocultar mi identidad", comienza el texto que Miley Cyrus escribió a mano con tinta morada sobre una hoja membretada con la imagen de la exitosa serie.

A través de la carta, Miley explica cómo fue interpretar a esta joven que tenía una doble vida, que pese a ser un personaje ficticio, se quedaría en su vida para siempre. "Entonces no lo sabía... ahí es donde vivirías para siempre. No solo en mi, sino en millones de personas en todo el mundo"

Aunque se te considera un 'alter ego' en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guantera que yo en mis manos desnudas", escribió Miley.

La estrella recordó el último capítulo de la serie de Disney. "El episodio final tiene el título apropiado 'Wherever I go', tras la canción final de estrella del pop adolescente. Tú. ¿Yo?"

'Tú estarás conmigo, a donde quiera que vaya'... Hannah, espero que me escuches y creas que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y la mayor gratitud", dice al final de la carta.

La actriz y cantante festejó con amigos el 15 aniversario de la serie que la catapultó. Foto: Twitter

La evolución de Miley Cyrus en 15 años

Para el final de la serie, en 2011, Miley Cyrus ya había publicado tres discos que se habían convertido en un gran éxito, "Meet Miley Cyrus" (2007); "Breakout" (2008) y "Can't be tamed" (2010), por lo que no fue difícil seguir por el mismo camino musical.

En 2008 lanzó el disco 'Breakout', aún era parte de la serie de Disney. Foto: Especial

Al final de la serie, la estrella había dejado atrás su look infantil. Foto: Especial

Su primer disco, fuera del papel de Hannah Montana fue "Bangerz", en 2013, que por sus ventas obtuvo Oro y Platino en varios países; de este disco se desprendió su exitoso tema "Wrecking ball", que fue acompañado de un polémico videoclip en el que se ve a Cyrus montada en una bola de demolición.

Un drástico cambio de look mostró para la gira de su cuarto disco 'Bangerz', en 2013. Foto: Especial

Para 2015 estrenó "Miley Cyrus and her dead petz", lanzado de forma independiente y anunciado como descarga digital gratuita.

En 2015 estrenó de forma independiente el disco 'Miley Cyrus and her dead petz'. Foto: Especial

En 2017 vendría "Younger now", en la que realiza un dueto con la estrella del género country Dolly Parton con el tema "Rainbowland".

En 2017 lanzó su álbum titulado "Younger now". Foto: Especial

En noviembre del año pasado, Miley Cyrus estrenó "Plastic hearts", en el que la estrella da un giro en su estilo musical con un sonido más roquero con influencias del synth-pop y el glam rock. Este, su más reciente disco, debutó en el número dos de la lista de Billboard 200 de Estados Unidos.

Actualmente promociona su más reciente producción 'Plastic hearts'. Foto: Instagram