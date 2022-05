¡Atención fans de Hanson en León! La banda publicó su último disco, bandera de su gira

México.- Esto es un llamado para la generación millennial que creció con la música de los Hanson y que por primera vez, cumplirá el sueño de verlos en vivo y a todo color en ciudades como León.

Hanson publicó que sacó su último disco “Red Green Blue” que es bandera de su gira, que pasará por León el 28 de septiembre en el Foro del Lago.

Este álbum se lanzó a través de 3CG Records el pasado 20 de mayo, justo cuando la banda está cumpliendo su 30 aniversario actuando juntos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Hanson estará por primera vez en León. Foto: Cortesía

El nuevo álbum Red Green Blue reúne las tres voces creativas únicas de la banda como nunca antes con un tercio del álbum escrito y producido por cada uno.

Al entrar en nuestro trigésimo año como banda, sentimos que era imperativo continuar contando nuestra historia como solo nosotros podemos hacerlo, y contando historias de maneras que nos desafían a crecer y brindarle a la gente nuevas razones para escuchar. Red Green Blue se trata de compartir lo que nos ha convertido en una banda que ha sido capaz de sortear tantas tormentas”, dijo Isaac Hanson.

Comenzando este junio en Europa, el “Red Green Blue World Tour” llevará a Hanson a los Estados Unidos y Canadá en julio, América Latina en septiembre y Australia y Nueva Zelanda en noviembre.

Esta es la primera gran gira de la banda desde su álbum y gira String Theory en 2018, los fanáticos estarán preparados para un tour que no solo presenta el estreno de 15 canciones del nuevo proyecto, sino que también será la primera gira que incluirá presentaciones en vivo de “Against The World de 2020”, así como listas de canciones favoritas de los fanáticos que abarcan toda la carrera.

Hanson planea una experiencia inolvidable para sus fans. Foto: Cortesía.

¿Quién es Hanson?

Hanson es un trío de pop-rock nominado al Grammy en tres ocasiones y multiplatino, que vendió más de 16 millones de álbumes y realizó conciertos para más de 3 millones de fanáticos.

Fundada en Tulsa, Ok en 1992 la banda estableció un seguimiento regional antes de hacer un ascenso meteórico a la fama internacional con su debut en un sello importante, Middle Of Nowhere, encabezado por el omnipresente sencillo “MmmBop”, que fue un sencillo número uno en 27 países simultáneamente.

Hanson presentó su gira, y su nuevo disco. Foto: Cortesía.

Han obtenido una serie de sencillos top 40 consecutivos, siete álbumes de estudio, dos álbumes de Navidad y cinco lanzamientos en vivo. La banda fundó su sello discográfico independiente en 2003, una historia que fue narrada en su aclamado documental Strong Enough To Break.