Haruma Miura, actor japonés, fue hallado sin vida; tenía 30 años

Japón.- Se apagó la vida del reconocido actor japonés Haruma Miura, de 30 años, quien fue hallado muerto en su vivienda ubicada en Minato Ward, en Tokio, este 18 de julio por uno de sus agentes, quien fue a verlo porque no se había presentado a una reunión de trabajo.

La compañía de gestión Amuse Inc., con la que laboraba el artista, emitió un comunicado en el que precisa que se está investigando el deceso.

A los fanáticos y las personas interesadas les agradecemos su preocupación. En cuanto a los detalles, aún estamos confirmando (las causas del fallecimiento”.

Tras conocer la noticia, sus admiradores se mostraron consternados e invadieron las redes sociales para despedirse de quien apareció en el drama ‘Koizora’ y la serie de manga ‘Shingeki no Kyojin'.

Haruma Miura no acudió a una reunión de trabajo, por lo que uno de sus agentes acudió a su vivienda a buscarlo y lo encontró inconsciente. Foto: Especial.

Hiruma Miura fue encontrado colgado en su casa; con la esperanza de salvarlo fue llevado de inmediato al hospital, donde sólo confirmaron su muerte. La policía cree que se quitó la vida.

Es más, The Japan Times informó que el actor, conocido por series como ‘Bloody Monday’, ‘Last Cinderella’ y ‘Gokusen’, se habría ahorcado; pero antes de acabar con sus días, habría dejado una nota suicida en su vivienda, que fue hallada por las autoridades.

La Policía investiga el caso para determinar las causas exactas del posible suicidio, que ha conmocionado a su seguidores.

¿Quién era Haruma Miura?

Haruma Miura fue un actor y cantante japonés que nació el 5 de abril de 1990 en Tsuchiura, Ibaraki. Inició su carrera en el mundo de la actuación cuando aún era un niño de siete años con ‘Agri’. Dos años después participó en ‘Doyo Wide Gekijo’ y en 2000 con las producciones ‘Sleep in the Rain’ y ‘Manatsu no Merry Christmas’. Y así empezó a crecer profesionalmente.

Después de continuar su carrera como actor en dramas de televisión japoneses, Haruma y otros dos estudiantes formaron la banda masculina Brash Brats. Después de que el estudio de Tsukba Actor cerró, el trío se unió a una de las mayores agencias de talentos de Japón, Amuse.

Miura pronto ganó reconocimiento tras varios dramas como Fight. Durante este tiempo, Brash Brats entró en un hiatus, mientras que Miura continuó su carrera como actor.