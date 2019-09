Harvey Weinstein me violó más de 9 veces: productora de Netflix

Estados Unidos.- El productor de cine, Harvey Weinstein, enfrenta una demanda por parte de la productora de Netflix, Alexandra Canosa, quien lo acusa de violarla más de nueve veces y luego enviarle mensajes “afectuosos”.

Ella trabajó como productora en la empresa Weinstein Company durante 10 años y para el programa de Netflix: Marco Polo.

De acuerdo con Daily Mail, la productora asegura que Weinstein la violó al menos nueve veces entre 2010 y 2017, además de que también lo acusa de agresión sexual. Sin embargo, sus correos electrónicos muestran que le escribía correos “afectuosos”.

Además, dos semanas después del momento que Alexandra dice que el magnate la obligó a practicar sexo oral con él en 2011, le envió un mensaje que decía “te amo”.

En otro correo electrónico de 2010, le texteó: “Estoy pensando en ti”, justo un día después del presunto abuso sexual; Alexandra está demandando a Weinstein por daños no especificados.

Por su parte, el productor ha negado todas las acusaciones y en enero del próximo año, iniciará su juicio, donde enfrenta cadena perpetua por dos cargos de agresión sexual.

En 2018, Canosa ya había declarado que Harvey Weinstein “la amenazaba constantemente” y “dejó claro que si no sucumbía a sus demandas de contacto sexual o si exponía su conducta habría represalias, incluida humillación, pérdida de su trabajo y perdería toda oportunidad para trabajar en la industria del entretenimiento”.

Los demandados, que implica también a la productora Weinstein Company, “sabían o debían haber sabido sobre la conducta de Harvey Weinstein, y no actuaron para corregir o restringir dicha actividad”, alega Canosa ese año.

La actriz Gwyneth Paltrow, una de sus víctimas, reveló que siendo una niña, en la 'suite' del hotel de Weinstein, él le pidió darle un masaje, pero ella se negó, entonces Harvey le pidió no contarle a nadie lo sucedido. Foto: Especial.

Lo demandan por lo menos cien mujeres

Harvey Weinstein, quien fuera el productor de las películas más celebradas en la temporada de premios de Hollywood en las últimas décadas, y conocido por elevar al estatus de estrella a los actores de sus filmes, ha sido acusado por cargos similares por más de 100 mujeres desde que The New York Times y The New Yorker revelaron este escándalo en octubre del año 2017.

El diluvio de acusaciones terminó con la carrera Weinstein. En octubre, su propia productora lo despidió y enfrenta varios pleitos judiciales.