‘Has desprestigiado tanto el apellido’: Niurka se acaba a Frida Sofía

Ciudad de México.- En fechas recientes la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se volvió a poner áspera, esto tras la filtración de unos audios en los que la cantante asegura que sacará a su hija de la herencia, después de todo las declaraciones que ha hecho en contra de su abuelo.

Y como era de esperarse, varias celebridades ya se pronunciaron respecto a este escándalo que vuelve a manchar el nombre de la dinastía Pinal, una de ellas fue la controversial Niurka Marcos quien no se quedó callada ante las preguntas de los medios de comunicación.

Después de que varios medios replicaran la información, durante un encuentro con la prensa la vedette y actriz ofreció su declaración respecto al tema de Alejandra y Frida, arremetiendo contra la joven, ya que aseguró que ha deshonrado el apellido de los Guzmán.

La cubana quien está próxima a aislarse para participar en la segunda temporada del reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, explicó que ya Frida Sofía es una mujer independiente y que puede valerse por si sola, por lo que el tema de la herencia no debería preocuparle de más, pues ya no está para depender de nadie, además de haber hecho daño a su propia familia.

Recordemos que, en otro momento del pleito familiar, la bailarina también despotricó contra Frida por lo que ella le pidió que evitara hablar de ella, sin embargo, Niurka hizo caso omiso a la petición de la hija de la intérprete de “Mala hierba”.

Respecto al testamento de “La Guzmán” en el que supuestamente el nombre de Frida Sofía ya fue retirado, diferentes rumores señalan que la razón principal por la cual se tomó esta decisión fue a raíz de que la familia Pinal rechazó la actitud que tuvo la joven influencer al denunciar a su abuelo, Enrique Guzmán por supuesto abuso.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a Apolo me vale… entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede adelantar eso”, se puede escuchar en los audios filtrados.

Ante la situación, la nieta de Silvia Pinal habló frente a las cámaras del programa El Gordo y la Flaca para asegurar que desconocía las declaraciones de su mamá, sin embargo, también señaló que se encontraba muy tranquila, ya que reveló que es socia de la intérprete de “Reina de corazones” por lo que su inmueble no lo puede perder en caso que quede fuera de la herencia.

Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que tenía su compañía pero no puede (vender el departamento) sin mi consentimiento. Somos partners (socias), somos 50/50″, finalizó.