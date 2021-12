‘Hay Silvia Pinal para rato’: Sylvia Pazquel en el último reporte médico de su mamá

Ciudad de México.- Tras las trágicas noticias del fallecimiento de varios famosos, entre los que destacan Carmen Salinas y Vicente Fernández, todo México se encuentra en vilo esperando tener noticias sobre la salud de Silvia Pinal.

Luego de que la primera actriz presentó síntomas por contagio de Covid-19, fue ingresada a un hospital al sur de la Ciudad de México, en el que permanece en aislamiento tras dar positivo al virus.

Desde un principio, su hija mayor, Sylvia Pasquel, fue quien tomó la batuta como vocera de la familia, pues es quien se encuentra con mayor comunicación con los medios a quienes envía las actualizaciones del estado de salud de su mamá.

La hermana de Alejandra Guzmán, utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar, tanto a sus seguidores, como a los de su mamá, sobre el estado de salud de quien fue presentadora durante años de “Mujer casos de la vida real”, y lo hizo como parte de su mensaje navideño.

En el emotivo mensaje, además de reflexionar sobre la presencia de su madre, “La Pasquel” reveló que la “Última diva del cine mexicano” afortunadamente se encuentra estable y recuperándose favorablemente.

La estrella de melodramas como “Antes muerta que Lichita” y “Qué pobres tan ricos”, agradeció todos los mensajes de preocupación por la primera actriz, a quien, dijo, pronto la verán de regreso.

Por su parte, su nieta Michelle Salas, también se expresó al respecto, y lo hizo a través de su respectiva cuenta oficial en Instagram, en la que reveló lo diferente que fue celebrar la Navidad con la hospitalización de su bisabuela a quien describió como uno de los pilares más importantes en su vida.

A veces cuando decimos ‘todo pasa por algo’ en el fondo de nuestro corazón hubiéramos querido que fuera diferente. Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mi. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mi ♥ ️. Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas ��) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos…", expresó.