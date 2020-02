Hay cabezas que rodaron hoy: Thalía ‘hace oso’ por culpa de empleado

Estados Unidos.- La cantante Thalía se caracteriza por su simpatía, pero cuando se trata de trabajo, es seria y firme. La cantante enfureció con su personal de trabajo por un error que cometió y por el que ella también hizo algo indebido, lo que le costó el empleo al responsable.

Thalía muestra, quien radica con su familia en Nueva York, siempre se ha mostrado cariñosa en redes sociales, pero también tiene su parte de enojona, y cuando es con justa razón no duda en mostrarlo.

En un video, el cual comparte en Instagram, la también actriz explica el error de su personal que le causó tal enojo al grado de tomar la decisión de ‘cortar cabezas’ (despedir gente).

Thalía pasó el ‘oso’ de su vida al asistir a un programa de radio y su personal no le informó que hicieron cambios en la agenda.

Lo que Thalía hizo fue confundir el programa de radio al que asistió como invitada con otro que es de la competencia.

Yo súper preparada, súper coordinada, ya con la hoja frente a mí de con quién iba a platicar, me pongo al teléfono, saludo a todos los que están en cabina, platicamos, la gozamos, nos reímos, tocamos la canción y al final, no me habían dicho que habían cambiado la radio y mencioné la radio equivocada… pues así es, casi mato a la persona que me comunicó”, aceptó.