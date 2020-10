“Hay que llevar al niño al doctor”, Pedro Sola revela cómo dijo que es homosexual

Ciudad de México.- El conductor de ‘Ventaneando’ Pedro Sola relató cómo fue que se dio cuenta que se sentía atraído por los hombres y contó cómo fue que lo reveló a su familia.

Mediante una entrevista para el canal de YouTube ‘Escándala’, el conductor comentó que fue desde la primaria que sentía atracción por los niños de su escuela.

Así mismo, agregó que su madre le cuestionó a la edad de 14 o 15 años y gracias a su abuela, quien estaba muy adelantada para su época, nunca tuvo problemas con su forma de ser.

Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 o 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: '¿no te gustan las mujeres?'. Y le dije que no, entonces fue con mi abuela y le dijo: 'Hay que llevar al niño al doctor', y mi abuela le dijo: 'No, porque no está enfermo', y entonces mi mamá le dijo: 'Va a sufrir' y mi abuela dijo: 'No, si lo apoyamos', y estaba mi papá presente, entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo o sea, yo no tuve ningún conflicto en ese sentido", aseguró.