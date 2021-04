Heidi Klum sustituye a Kim Cattrall en 'Sex and the City' para HBO Max

Ciudad de México.- La sensual Samantha Jones sí estará en el regreso de la serie “Sex and the City”, que es producida por HBO Max, pero no será Kim Cattrall quien la interprete como siempre, sino que ahora el papel recae en la modelo Heidi Klum.

Kim Cattrall en una escena de "Sex and the City"./ FOTO: Google

Heidi Klum durante la pasarela de un evento de cine./ FOTO: Google

¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de ‘Sex and the City’", escribió Heidi Klum en la descripción de la fotografía compartida en su cuenta de Instagram.

Heidi Klum junto a Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker./ FOTO: Google

La famosa serie “Sex and the City”, que comenzó a emitirse en la televisión en el año de 1998, regresará con una producción en conjunto con HBO Max, la cual contará con las antiguas protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis y la unión de Heidi Klum, ante la ausencia de Kim Cattrall.

La serie de comedia dramática y romántica fue creada por Darren Star./ FOTO: Google

Esta nueva temporada se llamará “And Just Like That” y seguirá contando a lo largo de diez episodios, las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte, pero ahora a sus 50 años de edad.

Ella es Heidi Klum

Heidi Klum es una modelo, actriz, conductora, empresaria y diseñadora de moda.

es una modelo, actriz, conductora, empresaria y diseñadora de moda. Formó parte de la marca Victoria’s Secret como uno de los ángeles que desfiló en los Victoria’s Secret Fashion Show.

como uno de los ángeles que desfiló en los Victoria’s Secret Fashion Show. Como modelo ha posado para revistas como Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue y Vogue.

Ha participado en los videos musicales del artista británico Jamiroquai para la canción “Love Foolosophy” en el de la cantante australiana Sia para “Fire Meet Gasoline”.

para la canción “Love Foolosophy” en el de la cantante australiana para “Fire Meet Gasoline”. La alemana fue la anfitriona del programa “Project Runway” en Estados Unidos, el cual llegó 15 temporadas.

en Estados Unidos, el cual llegó 15 temporadas. Heidi ya ha aparecido en otras series como “Malcolm: el de enmedio”, “CSI: Miami”, “Mujeres Desesperadas”, “How I Met Your Mother” y hasta en “Sex and the City”, donde tuvo una participación especial.

y hasta en “Sex and the City”, donde tuvo una participación especial. Se casó en febrero del 2019 con Tom Kaulitz , quien es el guitarrista de la banda Tokio Hotel.

, quien es el guitarrista de la banda Heidi Klum tiene cuatro hijos: Helene Leni Klum, a quien tuvo con Flavio Briatore; Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel y Lou Samuel, a quienes procreó con el cantante Seal.

La modelo de 47 años junto a su hija Leni Klum./ FOTO: Instagram

Heidi Klum junto a sus cuatro hijos./ FOTO: Instagram

Heidi Klum y su actual pareja sentimental, Tom Kaulitz, de la banda Tokio Hotel./ FOTO: Google

¿Por qué se salió Kim Cattrall de la serie?

Desde hace años se sabía que la relación entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker no era para nada amistosa, y ni por el reencuentro en “Sex and the City”, pudieron arreglar sus diferencias.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker antes de su enemistad./ FOTO: Google

Mientras que Parker anunció que volvería a dar vida a Carrie Bradshaw junto con Cynthia Nixon (Miranda Hobbs) y Kristin Davis (Charlotte York-Goldenblatt), Cattrall indicó que ella no volvería como la sensual Samantha Jones.

Supuestamente el pleito viene desde que se planeaba una tercera película de “Sex and the City”, producida por Warner Bros, a quien Kim Cattrall puso una condición, que protagonizará más películas aparte de la de la serie, lo que Warner Bros no aceptó.

Por este motivo, la tercera entrega de la historia se quedó en pausa, pues la compañía decidió que no sería justo para los fans producir una película con solo tres de los cuatro personajes principales.

Más tarde, Sarah Jessica Parker confirmó que la película no se realizaría y que se encontraba muy decepcionada.

La película no se detuvo. Se acabó… no la haremos. Estoy decepcionada. Teníamos una historia y un guión hermoso, divertido, desgarrador, alegre y muy identificable. No solo es decepcionante que no podamos contar la historia, sino más aún para el público que ha expresado que quiere una tercera película”, detalló en aquella ocasión.

También se dijo que Kim Cattrall exigió un sueldo más alto que el brindado por Warner Bros, aunque la actriz negó todas estas acusaciones.

La película llegó a los cines en el año 2008./ FOTO: Google