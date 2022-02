Herederos de Juan Gabriel siguen peleando la mansión de Michoacán

Ciudad de México.- Desde la muerte de Juan Gabriel los múltiples hijos que tenía, tanto reconocidos como no reconocidos, salieron para pedir su parte correspondiente de la herencia, pero al único que el cantante le dejó su fortuna fue a Iván Aguilera, por lo que los herederos de Juan Gabriel iniciaron la pelea por los bienes.

El programa de espectáculos De Primera Mano publicó la entrevista que le hicieron a Silvia Aguilera, hija de Pablo Aguilera, quien responde a las polémicas declaraciones del conocido como abogado de las estrellas, Guillermo Pous, quien actualmente es el representante legal de Iván Aguilera.

El abogado desató la controversia tras revelar públicamente que el mismo hermano del cantante está a muy poco de desalojar el rancho de Parácuaro, Michoacán: “El predio está embargado y, tarde o temprano, también de ahí va a tener que salir”, aseguró.

Además, se sabe que el lujoso rancho le pertenece a una persona, a quien le está permitiendo habitarlo, es un acuerdo que toda la familia sabía desde antes de la muerte del intérprete de “Noa Noa”.

Por su parte, Silvia asegura que al día de hoy, “Don Pablo” no ha recibido ningún tipo de notificación que le impida seguir viviendo en la propiedad.

No hay nada legal, aunque se diga lo contrario. Ese rancho tiene 107 hectáreas, por eso están detrás de ese rancho, porque es mucho terreno, mucha tierra. Alberto quería hacer ahí un pueblo. En una ocasión que hablamos de esto, me dijo: ‘¿quieres que me vaya para Juárez? Allá me voy a morir. ¿Me quieres vivo? Aquí’. Y fue ahí cuando lo entendí”, explicó.