Hermana de Mariah Carey demanda a su madre por abuso sexual

Estados Unidos.- La hermana de Mariah Carey, Alison, demandó a su madre, Patricia, tras afirmar que alentó a hombres adultos a practicar actos sexuales con ella cuando tenía 10 años, lo que hizo que consumiera drogas para olvidar, reportó Daily Mail.

Ante la Corte Suprema de Nueva York en febrero, Alison alegó que, además de soportar los abusos, se vio obligada a ver a otros jóvenes siendo abusados a mitad de la noche, en reuniones de adoración satánica con sacrificios rituales.

Se sabe que la famosa, de 57 años, trabajó en el pasado como prostituta, y que es VIH positiva; según informes, parece ser que perdió todos sus dientes y ahora está desesperada por conseguir dinero para repararlos.

En la querella, la hermana de la intérprete de ‘Always Be My Baby’ indicó que vivió los incidentes a principios de los años 70, y afirmó que su progenitora permitió que los hombres que abusaron de ella le hicieran agresiones sexuales de primer grado.

La demandante exige una compensación monetaria por daños y perjuicios psicológicos y físicos inmensos, dolor mental y angustia y la imposición intencional de angustia emocional grave”, se lee en la demanda, en la que se señaló que se le otorgarían 5 millones de dólares si su madre no respondía a la citación en 20 días.

Actualmente se desconocen las identidades de los hombres presuntamente involucrados, y en los documentos legales tampoco se proporcionó una línea de tiempo para los presuntos abusos; no obstante, Alison sí indicó que, a raíz de los sucesos, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Los padecimientos mentales llevaron a que la supuesta víctima se sumergiera en el mundo de las drogas y se sometiera a un amplio asesoramiento profesional.

En una entrevista del 2018, Alison habló sobre el contenido de la querella al mencionar en una entrevista que un miembro de su familia, sin especificar quién, solía llevarla a reuniones de ocultismo en las primeras horas de la mañana, y que en dichos eventos solían abusar de ella adoradores encapuchados.

Fui abusada sexualmente ahí. Me dijeron que si no hacía lo que me decían o si les contaba lo que estaba pasando, dañarían a Mariah”.