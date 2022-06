Hermana de Shakira confiesa cómo está la famosa tras su separación de Gerard Piqué

España.- Tras la presión mediática que ejercieron los medios españoles al dar a conocer la presunta separación de Shakira y Gerard Piqué después de que ella lo sorprendiera en una infidelidad, muchos fueron los rumores que se desataron en torno a la pareja y el escándalo se hizo mundial, motivo por el cual no les quedó de otra que emitir un comunicado para confirmar la noticia de su separación.

Fue a través de la oficina de comunicación de la cantante colombiana que se difundió un comunicado en el que confirman su separación después de doce años de relación y dos hijos en común.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el escueto comunicado enviado a los medios de comunicación.

Lucy Mebarak aseguró que su hermana ya salió de España. Foto: Especial.

Tras este duro proceso, ambos famosos se han refugiado y poco se sabe de la ya expareja, pues ambos prefirieron alejarse del ojo público y mantenerse en silencio respecto al tema. Sin embargo, trascendió que un miembro muy cercano a Shakira Isabel Mebarak Ripoll, que radica en Barranquilla, Colombia, rompió su silencio.

Se trata de Lucy Mebarak, la hermana de la intérprete de “Te dejo Madrid”, quien en las últimas horas se trasladó hasta Barcelona para visitar a su papá quien sufrió de accidente hace unos días.

Al ser interceptada por los periodistas, la hermana de Shakira reveló algunos detalles de cómo se encuentra la cantante después de todo el escándalo acerca de su separación del futbolista y tras varios días de muchas especulaciones sobre la supuesta infidelidad del ahora su excuñado.

La colombiana declaró para la agencia Europa Press que hasta ese momento no había podido reunirse con Shakira desde que se hizo pública su ruptura. "No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía", aseguró.

Lucy también declaró que la intérprete no se encuentra en España pues ante el asedio de la prensa, prefirió alejarse de toda la polémica que ya ocupa los titulares de la prensa y portales a nivel internacional y así poder estar tranquila.

Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, reveló.

La hermana de Shakira dijo que no se ha reunido con ella desde que se hizo pública su ruptura. Foto: Especial.

La excuñada de Gerard Piqué se trasladó desde su natal Colombia para ver a su padre tras la aparatosa caída que sufrió apenas la semana pasada.

Se sabe que William Mebarak tuvo un accidente que lo llevó a ser ingresado en un hospital y le dejó importantes secuelas en el rostro.

Afortunadamente, según explicó en su momento la propia cantante, su evolución está siendo "favorable" y no hay que lamentar daños mayores.

