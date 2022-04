Hermano de Chris Rock despotrica, insulta y amenaza a Will Smith

Estados Unidos.- Luego de la cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la pasada ceremonia de los premios Oscar la polémica continúa, pues en días recientes Tony Rock, también comediante y hermano de Chris, lanzó tremendas declaraciones en contra del actor.

Tras el altercado, se dividieron las opiniones entre las celebridades de Hollywood y la fanaticada que sigue a cada uno de los involucrados, pues varios condenaron al flamante ganador de la estatuilla a “Mejor actor” y otros estuvieron a favor de él.

En este sentido también ocurrió con el comediante, ya que no muchos estuvieron de acuerdo con que tuviera que hacer un chiste referente al padecimiento de Jada Pinkett Smith para hacer reír al público, mientras otros creen que la reacción de Smith fue exagerada y descontrolada.

La semana pasada Tony Rock estuvo en un show de comedia y como parte de su presentación lanzó unas cuantas declaraciones sobre Will Smith. Con lo cual deja entre ver que su hermano no ha aceptado ninguna disculpa por parte del actor, por el contrario, dio a entender que lo peor que pudo haber hecho fue meterse con su hermano.

En un video compartido por “The Shade Room” en Instagram, se puede ver al comediante referirse al protagonista de “Rey Richard” sin mostrar mesura ante su proceder.

Lo que la opinión pública está comentando es que Tony, el hermano de Chris Rock, no se mide respecto a sus palabras y se nota bastante molesto tras lo ocurrido, pues el mensaje que envió no fue apropiado hacerlo en frente de una audiencia.

¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo? ¡Si caminas hasta aquí, no estás nominado para una mierda sino para estas malditas manos! Oh, vamos a reventar el resto del año, [grosería] cada vez que me veas hacer un show, pop!", sentenció.