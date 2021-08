A dos semanas, muere hermano de Sammy Pérez, también por Covid-19

México.- A dos semanas de la muerte del comediante Sammy Pérez por complicaciones que le trajo el Covid-19, también falleció su hermano mayor.

A más de dos semanas de la muerte del actor Sammy Pérez, su sobrino, Daniel Pérez, habló para las cámaras del programa de televisión “Sale el Sol”, donde explicó que la familia busca el momento para realizarle un homenaje con sus cenizas.

Pero esperarán un tiempo ya que, en plena asimilación de lo que vivió la familia, su tío, el hermano mayor de Sammy, también murió de Coronavirus el sábado, 14 de agosto.

La difícil situación los llevó a dejar a un lado los dimes y diretes con Zuleika Garza, la prometida del comediante.

Al hablar de la deuda de un millón y medio de pesos del hospital donde estuvo Sammy Pérez, explicó que el tema está en manos de los abogados de Eugenio Derbez, el descubridor del talento de su tío.

Los abogados de Eugenio (Derbez) se están encargando de eso, no nos han informado a ciencia cierta, al parecer, ahí hay una firma de la persona que lo ingresó, que es su ex pareja, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos a ciencia cierta de la deuda”, explicó.