‘Sí, murió una persona en mi departamento’; da su versión el productor de TV Azteca, Hernán Albarenque

México.- Hernán Albarenque, productor del reality de TV Azteca “Survivor México”, confirmó que sí hubo un muerto en su casa, pero las cosas no ocurrieron como las publicó una revista este martes.

En exclusiva para el programa “Venga la alegría”, Hernán explicó cómo sucedieron las cosas, pues aunque aceptó que un hombre murió en su departamento, nunca ocurrió un crimen.

Murió una persona en mi departamento, es una cosa muy triste, hicimos lo que teníamos que hacer, llamar a una ambulancia y estar todo el día en trámites en el MP para ser testigos de esto", explicó el productor.

"Lo que toma la revista y lo hace desagradable, pues para mí sigue siendo triste, estoy como testigo en eso y nada, a dar la cara, no estoy imputado en ningún caso, no fue lo que dice la revista, no me toca a mí decir qué fue porque no soy médico ni perito”, platicó Hernán Albarenque a Flor Rubio.

El productor de televisión detalló que al hombre que murió en su casa, a quien tenía poco de conocer, le dio un ataque.

Tuvo un ataque, convulsionó y murió de un paro cardiaco, o lo que determine los médicos, uno no sabe cómo reaccionar en una situación así, llama a la ambulancia y trata de que eso no tenga un final así, uno no está pensando va a pasar algo malo, va a morirse alguien en mi casa, no lo piensas jamás en la vida”, expresó.

¿Crimen pasional?

Albarenque negó que se haya tratado de un crimen pasional, y no tenía nada que ver con el hombre que murió.

No era mi pareja, era alguien a quien conocía recientemente, de hecho no conocíamos a su familia, así que las cosas se hicieron más engorrosas, porque uno no sabe a quien llamar, encontramos la identificación y se está buscando a la familia”, aclaró.

Los vecinos reportaron que se oyeron gritos, por lo que Hernán explicó que era normal que hubiera ruidos, pues se estaba muriendo una persona y nadie sabía qué hacer, además aseguró tener testigos de los hechos.

“Claro, estaban un par de amigos, trataron de socorrer al muchacho, claro que había ruidos, se está muriendo alguien. Hay testigos, gracias a Dios. Había gente en casa y no estaba solo porque sino hubiera sido una situación más fea y traumática. Estoy tranquilo”.

Lo que se había publicado

La revista TvNotas publicó que en la casa de Hernán Albarenque habían hallado un cadáver y que por estos hechos el productor había sido detenido por la policía supuestamente acusado del homicidio.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos