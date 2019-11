¡Héroes! Banda MS evita que niño caiga de un octavo piso

Estados Unidos.- Integrantes de la mexicana Banda MS se convirtieron en héroes luego de que se supo que evitaron que un niño cayera de un octavo piso en un hotel de Springdale, Arkansas.

El suceso ocurrió como un milagro, pues ese mismo día, la agrupación tenía que haber abandonado la ciudad, pero una falla en el avión provocó que permanecieran en aquel sitio, pero no imaginaron que salvarían una vida.

Oswaldo ‘Walo’ Silvas concedió una entrevista a Elisa Beristain, para su programa ‘Chisme No Like’, que se transmite por el canal de YouTube, para detallar que ellos se encontraban en el séptimo piso cuando vieron a un niño a punto de caer del piso ocho.

Explicó que cuando abrieron la puerta vieron que del octavo piso estaba un niño colgado de lo que es el balcón para caerse hacia el lobby.

No sé qué estaba haciendo el niño, no sé si el niño jugando se colgó por ahí, no sé, lo ignoramos totalmente. Eran niños estadounidenses, no hablaban español y la hermana del niño estaba por la parte de arriba agarrando al niño de sus bracitos y el niño colgando con los pies hacia el séptimo piso”, añadió.