Hija de Adal Ramones presume a su novio por primera vez en un evento público

AM.- El conductor Adal Ramones llegó a la entrega de los Premios Metro no solo acompañada de su hija, sino de su yerno, de nombre Daniel Husgreber con quien lleva dos meses de noviazgo.

En entrevista por separado, la chica destacó las cualidades de su novio, con quien se encuentra feliz y enamorada.

Paola Ramones destapó el tiempo que lleva con su pareja, con quien se nota la excelente química.

Sobre cómo fue el flechazo, la jovencita compartió que fue en una fiesta donde ambos se conocieron y pasarán las fiestas decembrinas juntos.

Por su parte, Adal Ramones aconsejó a la pareja la comunicación y ‘no cajetearla’.

El también actor mostró su emoción por la nueva relación de su hija, a la que ve muy feliz.

Mal, mal, mal...búsquenme una cubita por favor. No me sorprendió, ese cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No es cierto...Daniel es un tipazo, me veo en él cuando estaba chavo”, sorprendió.