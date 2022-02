México.- La venezolana Alicia Machado acudió a Guadalajara para aplicarse botox con el conocido como 'Cirujano de las Estrellas', el doctor Luis Gil, y precisamente respecto al tema de los procedimientos estéticos, reveló que a su hija, quien aún no cumple XV años, le gustaría un 'arreglito'.

Y es que la ex Miss Universo narró que su hija Dinorah le pidió implantes de pecho para sus XV años, por lo que 'La Machado' tuvo que hablar con ella para fijar su postura.

“Tuvimos una conversación casual hace un par de noches, estábamos en un momento muy personal. Ella se estaba quejando porque es flaquita, ella es muy menudita. Yo le dije ‘mami, tú vas a crecer y te va a salir de todo’”, explicó Machado a las cámaras del programa “Ventaneando”.

Alicia Machado le dijo a su hija que mientras sea menor de edad no permitirá que se haga algo en su cuerpo. Foto: Instagram

“Ella me dijo ‘mamá, ¿tú me pondrías las chichis a los XV años?’. Yo le dije ‘no, mientras estés bajo mi techo y seas menor de edad, no’. Ella debe quererse a ella, aceptarse, cuando se vea en el espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que quiera”, contó la venezolana

Durante su charla, la ganadora del reality “La Casa de los Famosos”, recordó que ella, a pesar de haberse convertido en Miss Universo, ha tenido inseguridades y sufrió de baja autoestima.

Yo fui una niña con muchos problemas; fui una niña enferma de bulimia y anorexia casi seis años, tuve trastorno de identidad, tuve muchos problemas de autoestima, y eso me enseñó también a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico y mi belleza”, contó.

La también actriz y modelo compartió que el ser un referente como Miss Universo, causa una gran presión para mantenerse siempre bien físicamente.

Alicia Machado, quien se convirtió en Miss Universo en 1996, asegura que ha sufrido por baja autoestima. Foto: Instagram

"La belleza es una carrera para toda la vida, por lo menos en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen y me juzguen. Estoy en un ambiente donde me quieren guapa, sexy, mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública”, dijo la venezolana que en 1996 fue reconocida como la mujer más bella del Universo.

Sin embargo, confesó que todas las mujeres, por muy bellas que sean, sufren de inseguridad en algún momento de su vida.

"Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo… Hay días donde me levanto en la mañana, me veo al espejo y digo ‘soy un monstruo’”.

Y señaló que estas inseguridades son las que provocan que muchas mujeres acudan con cualquier cosmetólogo con el afán de mejorar físicamente. “Yo me he salvado de varias porque he ido a los lugares que no son los mejores, me he tratado de hacer cosas buscando mantener esa belleza”.

