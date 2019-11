Hija de Andrea Legarreta imita a Lady Gaga y ‘rompe’ las redes

CDMX.- Andrea Legarreta se siente muy orgullosa de sus hijas Mía y Nina, en su cuenta de Instagram compartió un video en el que Mía toca el piano e interpreta la canción "I'll Never Love Again", de Lady Gaga, tema que musicaliza la película A Star Is Born.

La conductora de Hoy contó que sus dos hijas tienen talentos y sueños que tanto ella, como su esposo Erik Rubín han decidido alentar y apoyar en todo momento.

Las dos son artistas de nacimiento... AMAN el arte desde bebés!! Y estamos muy orgullosos de ellas", se lee en una parte de su mensaje.

Andrea Legarreta confesó que compartía dicho video de Mía con orgullo y lágrimas de felicidad.

Hace unos meses, Erik Rubín posteó un video en el que Mía canta en inglés.

Canta muy bien se escucha perfecto el inglés hasta el que no sabe inglés le entiende", escribió.