Hija de Charlie Sheen comparte su primer contenido en la plataforma para adultos OnlyFans

Estados Unidos.- Sami, la joven hija del actor Charlie Sheen, generó una gran polémica luego de anunciar que se incorporaría a la red social de contenido solo para adultos OnlyFans.

De acuerdo con información del portal MailOnline, la instantánea que fue la primera imagen que posteó dentro de la plataforma, se puede ver a la joven acostada en una cama cubriendo sus senos con las manos, la cual acompañó con el mensaje: "Bésame".

Además, este medio reporta que la hija del reconocido actor, quien cuenta con tan sólo 18 años, ya acumuló casi 3 mil seguidores a unas horas de haber creado un perfil en dicha red social.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Se sabe que este sitio cobra por cada suscripción, además de que recauda una cuota de 19.99 dólares al mes para acceder a las imágenes y contenidos para mayores de edad, al tiempo que los incentiva para enviar mensajes directos a los creadores de contenido.

La publicación de Sami Sheen se realizó poco después de que el histrión de “Wall Street” arremetiera contra su expareja de 51 años, la actriz de “Wild Things”, Denise Richards, de quien se divorció en 2006, tras permitir la hija que tienen en común se uniera a OnlyFans.

Ya publicó su primera imagen en la plataforma y cuenta con 3 mil fans. Foto: Especial.

Así lo declaró el actor de 56 años para el medio estadounidense Us Weekly: "Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y a no sacrificar su integridad".

En tanto que la adolescente comentó que su madre es "extremadamente comprensiva" con ella y las decisiones que toma.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la joven explicó que sus padres siempre estuvieron al tanto desde que abrió su cuenta en OnlyFans: "Sí y mi madre es extremadamente comprensiva".

Trascendió que Sami hace su contenido en la casa de su mamá, esto después de vivir un tiempo bajo el techo de Sheen.Sin embargo, sorprendió a sus seguidores de TikTok en un video en el que describió a la casa de su mamá como un "hogar abusivo" y "casa del infierno".

Charlie Sheen arremetió contra su ex mujer por dejar que Sami se uniera a esa red social. Foto: Especial.

"Hoy hace un año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba a mí misma, pasaba días sin comer ni dormir, estaba locamente deprimida, odiaba la escuela, etc.", confesó.

Por su parte, la actriz que también tiene a Lola, su otra hija de 16 años, a quien procreó con Charlie Sheen, expresó: "Honestamente, tengo una relación tensa con ella. Es muy difícil. Sé que volveremos a ser lo que éramos, pero ahora mismo, es tensa... Creo que es muy difícil criar a los adolescentes ahora y especialmente en Los Ángeles cuando hay acceso a todo. No crecimos con Postmates y Uber donde tienes todo lo que quieres".

ebecerril@am.com.mx