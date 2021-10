México.- Daniela Parra, la hija mayor de Héctor Parra, acusado por su ex pareja Ginny Hoffman de agredir sexualmente a su hija menor Alexa Parra, declaró a un programa de televisión que teme por su vida, tras revelar al verdadero agresor de su media hermana.

Héctor Parra está en la cárcel desde hace casi medio año porque su ex pareja, la actriz Ginny Hoffman, lo acusó de haber agredido sexualmente a su propia hija Alexa Parra, quien ahora tiene 19 años, pero declaró que sufrió estos abusos de parte del actor desde los seis hasta los 14 años.

Daniela Parra, la otra hija de Héctor Parra que el actor tuvo con Érika Martínez, asegura que su padre es inocente, y que el verdadero agresor de su media hermana Alexa Parra, es el esposo de Ginny Hoffman, Alberto Campo.

En entrevista con un programa de espectáculos, Daniela Parra aseguró que está siendo vigilada en donde vive y trabaja, pues hace unos días, su tío le dijo que había una camioneta estacionada mientras que unos hombres trajeados y una mujer, estaban tomando fotos de su casa y de su negocio.

La joven declaró que compartió esta información por si algo le pasa a ella o a su familia.

Quiero decir públicamente que hace unos días había unas camionetas afuera de mi casa y afuera de mi negocio tomando fotos con unos (hombres) trajeados grandísimos y una señora tomando fotos de mi casa y de mi negocio, entonces hago público esto, y hago resposables a estas personas involucradas por si algo me pasa a mi o a mi familia", informó Daniela Parra.

Daniela agregó que sus representantes legales ya están enterados de esta situación, aunque son pocos los datos que tiene sobre estas personas sospechosas cerca de su casa y su negocio, siente mucho miedo porque sabe que Hoffman y su familia, son gente poderosa.

Mi tío fue el que los vio, me habló y me dijo: 'están tomando fotos de tu negocio'. Ellos vieron que mi tío los vio y se pelaron, entonces no supimos quién era, sabemos que es una suburban negra, pero públicamente hago responsables porque la verdad sí tengo miedo porque ya vimos cuanto poder tienen estas personas", destacó.