Hija de Héctor Parra lo defiende entre lágrimas y deseos de justicia

CDMX.- Entre lágrimas, Daniela Parra se dijo destrozada por la detención de su padre Héctor Parra tras ser detenido por abuso sexual.

Fue en su cuenta de Instagram que Daniela explicó que cinco agentes de la policía abordaron a su papá en su domicilio, según sus palabras, lo arrestaron sin contar con una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta.

Sé que mi papá es inocente, es lo que más me duele, es porqué tiene que estar pasando esto, cuando mi papá es el mejor papá; que Alexa le tire como le está tirando no es justo. No he tenido un mensaje de él, ahora no puedo hablar con él. Hemos estado al pendiente de todo”.