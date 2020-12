Hija de Mariana Levy revela que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa

Ciudad de México.- Paula Levy, hija menor de la fallecida Mariana Levy, reveló que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa.

Fue mediante una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram donde Paulina mencionó que padece insomnio y que se encuentra sin hogar en estos momentos.

No tengo casa, soy homeless. Vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar ¿Neta qué hago de mi vida?", comentó.