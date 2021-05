México.- El actor de “Señora Acero”, Miguel Palmer, se encuentra hospitalizado en estado delicado, luego de haber sido encontrado en pésimas condiciones y después de haber sufrido dos infartos, confirmó su hija, Valeria Palmer.

Miguel Palmer padeció la pandemia de COVID-19 en su propia casa debido al maltrato que sufrió de parte de su pareja, la actriz Edith Kleiman, por lo que Valeria se dijo impactada.

Mi papá es un hombre de carácter, un hombre de carácter fuerte y nunca me pudiera yo haber imaginado que sufriera algún tipo de maltrato, mucho menos por una mujer, generalmente los humanos estamos acostumbrados a escuchar que un hombre es el que maltrata a la mujer y cuando es al revés, imagínate para la hombría de un hombre poder comunicar una cosa así no debe ser fácil, a lo mejor tenía la inquietud de decírmelo, pero no encontraba la forma… no sé qué decir, cada cabeza es un mundo”, dijo en entrevista para “Ventaneando”.

El actor Miguel Palmer, de 78 años./ FOTO: Agencia México

Entre los abusos que padeció el primer actor, Valeria narró:

Es muy triste lo que voy a decir, cuando desmontamos su cama, encontré el colchón, perdón por decir esto, pero con orines, o sea que lo mantuvo sedado y acostado (por mucho tiempo)”.

La hija de Miguel confirmó que existe una orden de restricción contra Kleiman, pues la oyeron “de propia voz decir que le suministraba cierta cantidad de gotas (13)” para tenerlo sedado.

Valeria Palmer ha actuado en programas como "Amor Bravío" y "La Rosa de Guadalupe"./ FOTO: Facebook

Valeria Palmer contó que por ahora, al menos ella, no sabe nada de la que fuera la pareja sentimental de su padre.

Se le prohibió el acceso al hospital, intentó burlar a los elementos de seguridad, ellos me lo reportaron […] no he tenido contacto con ella, lo único que sí sé es que por ejemplo las llaves del carro no están, no está la tarjeta de circulación, no está la cartera de mi papá, llevo un estado de cuenta y ha habido retiros de las cuentas de mi papá en diferentes partes de Narvarte (colonia de la Ciudad de México), cosas que sí puedo comprobar, no tengo contacto con ella ni quiero”, narró.

De acuerdo a una publicación, existen rumores de que Edith estaba muy resentida con Miguel porque él la negaba públicamente como pareja y podría haber sido parte de una macabra venganza.

Valeria Palmer denunció a Edith Kleiman por omisión de auxilio o cuidado de Miguel Palmer, ¡nos enlazamos con ella en exclusiva para que nos de detalles de la salud de su padre! #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/HpVBdEbSjG — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 11, 2021

Responde Edith Kleiman

Edith Kleiman respondió a las acusaciones de maltrato que Valeria Palmer hizo en su contra.

A pesar de que Valeria señaló directamente a la actriz por el grave estado de salud que atraviesa su padre, Kleiman negó esta situación.

Me acusa esta señora, esta Valeria, de que yo nunca le abría la puerta cuando tocaba, y que yo no le pasaba las llamadas telefónicas y todo eso, ¡es humillante!, está tratando de tener cinco minutos de fama porque jamás contesté un teléfono en el que preguntara por Miguel”, dijo la actriz al programa “Sale el Sol”.

Edith aseguró que a pesar de tener bastantes años de romance con Miguel, la pandemia los alejó un poco, sobre todo porque ella se contagió de COVID-19.

A mediados de abril dejamos de vernos porque él y yo vivimos nada más los fines de semana, pero cuando empezó la pandemia fui de las primeras personas que se enfermó, entonces pues lógicamente dejé de ver a Miguel, ya lo había visto el doctor de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), ya habíamos platicado acerca de la salud de Miguel y todo, pero después ya fue cuando yo lo empecé a notar mal y resulta que Miguel había bajado como 15 kilos o 20, no sé, porque estaba flaquísimo, muy delgado”, explicó.

Edith Kleiman en una entrevista con Las Estrellas./ FOTO: Google

Finalmente, Edith aseguró que no es culpable del descuido en el que vivía el artista de 78 años, además destacó que él ya no tenía ganas de vivir.

Cuando yo encuentro a Miguel en esas condiciones, eso quiere decir que ya llevaba mucho tiempo sin comer, la cocina estaba toda la comida echa un asco… y en una ocasión me dijo muy molesto, me dijo ‘yo ya me quiero morir porque yo ya hice todo lo que quería en la vida’”, contó.

Edith agregó que Valeria tenía cuatro años sin ver a su padre, y desmintió que lo haya mantenido sedado.

Los doctores saben exactamente cómo está la situación y pues lo que nos va a suceder a todos en determinado momento […] una especie de demencia, y la mujer esta me acusó de yo estaba drogando a (su padre), eso es parte de las medicinas que yo no le di, que le dio el doctor y que yo se las daba porque eran instrucciones médicas”, indicó.

Con información de Agencia México