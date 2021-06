Hijas de Valentín Elizalde comienzan polémica por herencia y reclaman a su abuela

Jalisco.- A más de una década del violento asesinato de Valentín Elizalde, los problemas no cesan y ahora el tema gira en torno a la herencia que reclaman las hijas del cantante.

Valeria y Gabriela Elizalde declararon que su abuela, Camila Valencia, no les ha entregado las propiedades que les tocaría, incluso, aseguraron que se pusieron los bienes a su nombre.

Tiene mucho que ver mi abuela doña Camila Valencia y mis tíos, más que nada que mi abuela comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y propiedades de mi papá a su nombre. Hasta el día de hoy no nos han entregado nada", dijo Gabriela Elizalde, de 20 años, en el matutino 'Sale el sol'.

Valentín Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre del 2006, tras presentarse en el palenque de Reynosa, Tamaulipas. El cantante fue acribillado en una camioneta Suburban, que recibió más de 60 impactos de bala.

Valeria, agregó que los hermanos de su padre han puesto a la venta algunas de las propiedades y le hizo una petición a su tío Francisco Elizalde para "que detenga la venta de la hacienda".

La chica platicó que su abuelita las ha puesto a pelear, y enemistarlas.

Cuando me llegaba a hablar era para algún chisme o decirme algo de mi hermana (Gabriela) o incluso quería que hablara mal sobre mi tío Tano Elizalde". Detalló que doña Camila le mandaba audios para expresarse mal de su nieta Gabriela.

También dijo que durante el tiempo que vivió con ella, pues Valeria también quedó huérfana de madre en 2016 a causa de la delincuencia organizada, le pidieron que firmara un documento:

Hubo unos detalles con su actitud, estas fueron sus palabras: 'Si no estás a gusto, pues órale', me decían de cosas", declaró.

La hija de 'El Gallo de Oro' señaló que Azucena Avilés, madre de su hermana Valentina, no les ha entregado lo que les corresponde de las ventas de unos cubrebocas:

Ya estamos registradas en el IMPI ( Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ), sin nuestra autorización no puedan hacer nada, Azucena Avilés ha usado este nombre y no nos ha dado lo que nos corresponde por los cubrebocas", explicó en 'Sale el sol'.

Sobre la bioserie que se prepara del cantante y que está a cargo de Francisco, Gabriela señaló que a ellas no las han tomado en cuenta "en lo absoluto".

En otra reciente entrevista, las hermanas afirmaron que solo han recibido el dinero de las regalías:

Las chicas aseguran que la familia de su padre, 'se ha hecho de la vista gorda' en torno a los documentos legales.

Nunca nos dijeron 'esto era de su papá, esto les corresponde a ustedes', jamás, mi abuela había mencionado en entrevistas anteriores que cuando tuviéramos la mayoría de edad eso iba a ser, pero ahorita yo ya tengo casi 20 y mi hermana casi 21, y pues no hemos recibido ninguna propiedad ni nada que por ley nos corresponde", puntualizaron.

Francisco 'El Gallo' Elizalde dio su versión, asegurando que nada se les dee a las chicas, y que al contrario están mal asesoradas. Lo anterior lo dijo en el programa "Ventaneando".

Se dejaron casas, terrenos, joyas, buenas regalías que a lo mejro no supieron administrar y ahorita están escasas de dinero, y buscan el modo de rascar en otra parte; con esta mala asesoria piensan que van a ganar más o recibir una herencia que ya no existe. Están exigiendo parte de lo que tenemos como familia Elizalde, algo a nombre de mi madre, y piensan que ya les toca la parte de mi madre, que pudo haber construído. Quieren meter demandas de herencias que ya no son, lo que se repartió con albaceas, se repartió", aseguró.